Appel à la création de l'"Observatoire international pour les signes de la foi et la lutte contre les questions douteuses"

18/10/2024

Les participants à la Conférence internationale sur "La foi dans un monde en mutation" ont lancé, mercredi à Rabat, un appel à la Rabita Mohammadia des oulémas et à la Ligue islamique mondiale pour la création de l'"Observatoire international pour les signes de la foi et la lutte contre les questions douteuses", une instance appelée à consolider les principes de la foi et renforcer les valeurs.



Selon le "Document de Rabat: la foi dans un monde en mutation", qui a sanctionné les travaux de cette conférence de deux jours, cette instance aura pour mission de "consolider les principes de la foi et de renforcer ses valeurs éthiques, tout en observant les soupçons soulevés et les agendas suspects de chaos libertaire, de nihilisme athée et d'absurdité sociétale, à travers des écrits inclusifs et des séminaires spécialisés, à la charge de personnes qualifiées et compétentes".



Le document, qui a été lu par le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi, lors de la séance de clôture de la conférence, indique que cette instance sera appelée à utiliser les moyens numériques et médiatiques modernes pour atteindre ses objectifs, d'autant plus qu'un rapport annuel sera publié sur ses actions et ses réalisations en arabe et en anglais, faisant savoir qu'elle constituera une "référence pour l'orientation intellectuelle, et un repère de croyance à même d'aider l'homme à agir de façon appropriée face aux évolutions et changements majeurs dans son pays et dans le monde.



Il comprend également une série de conclusions, dont la confirmation de la centralité de la religion dans la genèse et la prospérité des civilisations, outre la préservation de la dignité humaine.



Lors de cette séance de clôture, les participants ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération entre les différentes composantes religieuses et l'importance de la capitalisation de leurs nombreux points communs dans la protection contre les dangers des comportements extrémistes, la neutralisation des discours haineux et la lutte contre les théories de conflits et de confrontations.



De même, ils ont appelé à promouvoir la fraternité humaine à travers les projets d'aide et de développement dans le monde entier, en adhérant à une solide méthodologie scientifique dans l'interprétation des textes, en renforçant les relations entre la religion et la science et en érigeant le dialogue entre les religions et les cultures en valeur suprême qui contribue à promouvoir la communication entre les peuples.



En outre, le document a mis en avant le rôle du progrès scientifique et de l'intelligence artificielle dans la formation de la pensée et de la réflexion impactant ainsi l'avenir matériel et cognitif des générations futures. De même, il a relevé l'importance de la solidarité entre les peuples en tant que moyen idoine à même de faire face aux défis mondiaux majeurs, tels que le changement climatique, le gaspillage et la rareté des ressources.



Pour le "Document de Rabat", la femme est érigée en "source de lumière et de rayonnement culturel", de même qu'elle inculque les principes de la religion et de la bonne morale, appelant à la protection de son rôle principal au sein de la famille, et en matière d'immunisation des générations montantes.



Les participants à ce conclave scientifique international ont appelé l'ensemble des acteurs concernés à soutenir le "Document de Rabat", exprimant, à cet égard, leurs sincères remerciements et leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts déployés par le Royaume du Maroc et sa contribution pour unir les peuples et promouvoir le rapprochement entre leurs composantes.



Cette conférence internationale, organisée à l’initiative de la Rabita Mohammadia des oulémas, en partenariat avec la Ligue islamique mondiale, s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté aux évolutions contemporaines qui nécessitent l'exploration des meilleures voies pour créer un climat propice au renforcement et au renouvellement de la foi, ainsi que pour élaborer des cadres de réflexion judicieux afin de se prémunir contre les idées négatives.