Appel à l’ouverture d’ une enquête sur le recours à la torture systématique par le Polisario

05/07/2021

Le Forum sahraoui contre la torture et la discrimination raciale a appelé à l'ouverture immédiate d'une enquête sur les rapports soumis par des institutions et des individus en raison de la torture systématique, des agressions et des violations dont sont victimes les habitants des camps dans les geôles du Polisario, qui n'excluent même pas les enfants. C’est ce qu’a comporté une déclaration publiée par le Forum, en marge de la Journée internationale contre la torture et de soutien aux victimes de la torture, qui a été adoptée par les Nations unies le 26 juin de chaque année comme une tradition annuelle.



Le Forum a déclaré : «Cette journée nous rappelle que la torture est un crime contre l'humanité et offre aux militants des droits de l'Homme l'occasion de s'unir contre cette pratique cruelle et ce crime odieux contre l'humanité. C’est également l’occasion de condamner la pratique de la torture et de soutenir toutes les victimes de torture en général, notamment des enfants mineurs que les militants des droits humains considèrent comme une forme de torture», a ajouté le porte-parole du forum.



Le Forum a indiqué que les organisations de défense des droits de l'Homme engagées dans le domaine de la lutte contre la torture avaient déjà ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention qui a été adoptée par le Haut-Commissaire des Nations unies le 10 décembre 1984, et qui est entrée en vigueur le 26 décembre 1987. Ces organisations ont également ratifié par la suite le Protocole facultatif avenant de la Convention contre la torture, le 1er novembre 2012.



La même source a ajouté que cette ratification s'inscrit dans le cadre de la compatibilité de la structure législative avec les principes universels de protection des droits de l'Homme et d'harmonie avec la dynamique de criminalisation de la torture, qui vise à garantir les droits fondamentaux tels que le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique et d'assurer la cohérence entre le document constitutionnel et la pratique juridique de l'Etat.



Ahmadou El-Katab

