Appel à l’institutionnalisation d'un forum africain annuel de la formation sportive

15/06/2025

Des panélistes ont appelé, samedi à Salé, à l’institutionnalisation d’un forum africain annuel de la formation sportive, qui sera piloté par l’Institut Royal de Formation des Cadres (IRFC) afin de stimuler la réflexion collective, l’innovation pédagogique et la convergence des politiques de formation.



Ils ont plaidé pour l’élaboration d’accords-cadres avec les ministères des sports et instituts africains partenaires, afin de co-construire des programmes de certification, de stage, ou de spécialisation à dimension continentale, à l'issue de la rencontre annuelle initiée par l’IRFC sous le thème «Le sport, un levier stratégique de développement de la coopération intra-africaine».



Ils ont également préconisé de lancer un «Club IRFC Afrique», réseau d’anciens et d’experts mobilisables pour le mentorat, la veille stratégique et la coopération technique.

Afin de faire de la formation un véritable levier de performance et de rayonnement africain, il a été recommandé de renforcer les équipes pédagogiques par le recrutement d’experts africains dans les domaines du sport de haut niveau, des sciences du sport, du sport santé et de la gouvernance sportive, outre l’encouragement de la mobilité académique sud-sud et la création d’une cellule coopération africaine au sein de l’IRFC, chargée de coordonner les projets conjoints, les mobilités et les actions bilatérales avec les institutions sportives africaines.



En outre, ils ont appelé à la création d’un laboratoire panafricain de recherche appliquée en sport, en réseau avec d’autres institutions africaines, pour faire émerger une expertise scientifique continentale.

Divers

Coupe du Trône



L’Union Touarga (UTS) s’est qualifiée samedi pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football 2023-2024, en s’imposant face au Stade Marocain par 1 but à 0, en quart de finale disputé au stade 18 Novembre à Khémisset.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Papa Gadio à la 78è minute.

En demi-finale, l’UTS croisera le fer avec l’Olympic Safi, tombeur plus tôt au stade El Massira de l’USM Oujda (2-1).

Les buts des locaux ont été inscrits par Brahim El Bahraoui (36è) et Abdoulaye Diarra (80è, s.p), tandis que Hamza Qarqor a réduit l’écart pour l’USM Oujda (53è).

Les quarts de finales devaient se poursuivre dimanche avec les rencontres Moghreb Tétouan- Olympique Khouribga et AS FAR-Renaissance Berkane



Coupe d'excellence



La compétition de la Coupe d’excellence se poursuivra mercredi prochain pour le compte du tour des demi-finales.

Au programme, l’Olympique Dcheira affrontera la Raja Casablanca à 19h00 au stade El Massira à Safi, alors qu’à partir de 21 heures au stade 18 novembre à Khémisset, l’Union Touarga donnera la réplique à Widad Fès.



CAN féminine



Quatre arbitres marocaines ont été choisies par la Confédération africaine de football (CAF), pour officier lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine qui se déroulera au Maroc du 5 au 26 juillet prochain. Bouchra Karboubi, qui a officié lors de la CAN-2023 masculine en Côte d’Ivoire ainsi qu’aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, fait partie des arbitres centraux désignés, aux côtés de sa compatriote Sabah Sadir, indique la CAF dans un communiqué.

De son côté, Fathia Jermoumi et Ishsane Nouajli officieront en tant qu’arbitres assistantes, ajoute la même source. Au total, se sont quarante-six arbitres, arbitres assistants et arbitres assistants vidéo (VAR) qui seront mobilisés pour cette prestigieuse phase finale continentale, réunissant les meilleures officiels féminines d’Afrique choisies pour le tournoi.

Selon la CAF, il s’agit d’un nombre record d’officiels, dépassant le précédent record de 40 lors de la phase finale de l’édition 2022. On comptera 18 arbitres centrales, 18 arbitres assistants et 10 opérateurs VAR, conclut le communiqué.