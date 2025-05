Appel à innover pour transformer la Supply Chain

17/05/2025

Les travaux de la 12ème édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed 2025) ont pris fin, jeudi à Casablanca, avec un appel à innover pour transformer la supply chain.



Ce salon, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réuni les institutionnels, les experts et les professionnels du secteur autour du thème "La Supply Chain au Maroc : une industrie au service de la compétitivité, de la souveraineté et de la sophistication de l’économie".



Intervenant lors de la conférence de clôture, tenue sous le thème "Innover dans l'incertitude : Transformer la supply chain d'aujourd'hui pour bâtir les modèles durables de demain", le président du salon, Ali Berrada, a souligné que la qualité et l'envergure de cette 12ème édition reflètent la santé et la maturité du secteur.



L'externalisation, a-t-il noté, représente aujourd'hui 14% des activités du secteur, avec un potentiel de doublement qui permettrait d'accroître considérablement le nombre d'acteurs. Et de soutenir : "Au même titre que la valeur d'une monnaie reflète la santé d'une économie d'un pays, la valeur du salon est une vitrine qui reflète la santé de ce secteur", rapporte la MAP.



Pour sa part, le directeur de la Stratégie, des Etudes et de l'Information à l'Agence Marocaine de développement de la logistique (AMDL), Aissam Ech-Chabbi, a mis l'accent sur l'importance de la veille et de l'innovation pour faire face aux incertitudes. "Il existe aujourd'hui des systèmes prédictifs permettant d'atténuer, dans le temps, l’impact des aléas", a-t-il fait savoir, ajoutant que les progrès réalisés dans les domaines du big data et de l’intelligence artificielle offrent des capacités de traitement et de prévision d'un niveau inédit.



De son côté, le directeur général de Bitdream Logistics Services, Anas Moutaoukil, a partagé l'expérience de son entreprise en matière d'innovation qui se veut indispensable pour réussir et avancer.



Il a expliqué que cette innovation concerne tous les aspects de l'activité, de la conception des bâtiments logistiques jusqu'aux systèmes de transport gérant près de 1.000 véhicules de livraison.



La directrice Communication et Partenariat à la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL), Salma Naoui, a présenté, quant à elle, les initiatives de digitalisation mises en place par la SNTL pour gérer un réseau de plus de 2.000 partenaires transporteurs.



"Nous avons revu notre stratégie de façon à digitaliser tout ce processus, en passant par une plateforme qui va regrouper tout l'écosystème et permettre d'avoir une sorte de bourse de transport", a-t-elle expliqué.



La SNTL, a poursuivi Mme Naoui, s'engage aussi dans une démarche environnementale visant à accompagner ses partenaires dans l'acquisition de véhicules plus respectueux de l'environnement.



Ce salon a été l'occasion de mettre en lumière le rôle de l'AMDL dans l'accompagnement des entreprises du secteur, notamment à travers son programme de mise à niveau logistique des petites et moyennes entreprises (PME) qui aide les entreprises à relever les défis de la compétitivité logistique, de la décarbonation et de la digitalisation.



La 12ème édition de Logismed a confirmé une fois de plus la position du Maroc comme hub logistique régional et a renforcé davantage les liens entre les différents acteurs du secteur, créant ce que les participants ont qualifié de "communauté" du transport et de la logistique.