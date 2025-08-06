Appel à Macron pour prendre des sanctions immédiates contre Israël

L'ancien ambassadeur d'Israël en France Elie Barnavi et l'historien Vincent Lemire ont exhorté mardi Emmanuel Macron à prendre des sanctions contre Israël, soulignant "l'urgence absolue" de telles mesures face à la situation humanitaire désastreuse de la population et des otages israéliens à Gaza.



"Monsieur le Président, si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, vous finirez par reconnaître un cimetière. Il faut agir maintenant pour que la nourriture et les soins puissent entrer massivement à Gaza", écrivent-ils dans une tribune publiée mardi dans le quotidien français Le Monde.



"Vous le savez, seules des sanctions immédiates et concrètes pèseront sur l'opinion publique israélienne et donc sur le gouvernement israélien, pour modifier vraiment la situation. Pour faire cesser la famine, pour un cessez-le-feu permanent, pour la libération de tous les otages, pour la protection des Palestiniens de Cisjordanie, pour sauver Israël contre lui-même", poursuivent-ils.



Ils estiment que "l'excuse de l'absence de consensus européen ne tient plus" alors que le président français a créé un "élan diplomatique" le 24 juillet en annonçant que la France reconnaîtrait un Etat de Palestine lors de l'assemblée générale de l'ONU en septembre, avant d'être rejoint notamment par le Royaume-Uni et le Canada.



"Vous pouvez initier et entraîner une coalition de volontaires parmi les Etats européens. Vous devez agir maintenant, car il y a urgence absolue", insistent Elie Barnavi et Vincent Lemire, mentionnant l'appel à l'annexion de la Cisjordanie voté par le Parlement israélien le 23 juillet, "par 71 voix contre 13".



Ils déplorent en outre le "deux poids deux mesures" alors que l'Union européenne a émis 18 paquets de sanctions contre la Russie et aucun contre Israël.

Pourtant, arguent-ils, l'isolement géographique d'Israël rendrait des sanctions "immédiatement efficaces et perceptibles, dans tous les magasins du pays".



"Monsieur le Président, ne confondez pas le bruit diplomatique et la réalité du terrain. Depuis votre annonce du 24 juillet tout a basculé sur le plan diplomatique, mais rien n'a changé à Gaza", constatent-ils: "La promesse d'une reconnaissance n'a jamais nourri personne".



Elie Barnavi a été ambassadeur d'Israël en France entre 2000 et 2002. Vincent Lemire est professeur d'histoire à l'université Paris-Est Gustave-Eiffel et a dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem de 2019 à août 2023.