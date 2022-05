Anya et l'Unesco célèbrent la journée internationale du jazz avec un concert et une conférence débat

01/05/2022

La structure culturelle Anya et l'Unesco célèbrent la Journée internationale du jazz 2022 avec l'organisation en ligne d'un concert "JazzWomenAfrica" et d'une conférence-débat, indique jeudi un communiqué conjoint des organisateurs.



Tenue sous le thème "Quelle place et quels challenges pour les femmes dans le jazz en Afrique ?", la conférence-débat sera diffusée le 29 avril à 15h (GMT), sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de la journée (JID), tandis que le concert, qui regroupe 7 musiciennes de jazz venant de cinq différents pays africains, aura lieu le 30 avril à 19h (GMT), précise la même source.



La célébration de la Journée internationale du Jazz (2022) met l'accent sur l'action à mener dans le monde de la culture en faveur de l’inclusivité et l'épanouissement de la femme artiste africaine nécessaires pour le développement durable des territoires et des pays africains.



Dans cette perspective et en vue de mettre en avant les deux volets que sont l’Afrique et le genre, une résidence artistique de femmes du jazz africaines a été organisée à Casablanca au Studio Hiba, en novembre 2021, en partenariat avec le Bureau marocain du droit d'auteur (BMDA) et la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC).



Produite par Anya pour l'Unesco, cette initiative sera relayée par le "Herbie Hancock Institute of jazz" de New York, en incluant des extraits du concert #JazzWomenAfrica lors du concert mondial "All-Stars".



Le partenaire European Broadcasting Union (EBU) prendra en charge la diffusion du concert chez ses partenaires radio à l’échelle européenne et internationale.

Bouillon de culture

Angelina Jolie

La star hollywoodienne Angelina Jolie, émissaire du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a effectué samedi une visite surprise à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où elle s'est entretenue avec des personnes déplacées et a été aperçue dans un café.



"Pour nous tous, cette visite a été une surprise", a écrit le gouverneur de la région de Lviv Maxim Kozytski sur Telegram, postant des photos et vidéos de l'actrice jouant avec des enfants et posant avec des volontaires.



Dans un hôpital, elle a rendu visite aux enfants blessés dans le bombardement du 8 avril devant la gare de Kramatorsk, dans l'est du pays, attribué à la Russie, qui avait tué plus de 50 civils, selon le gouverneur.



Angelina Jolie s'est entretenue avec des Ukrainiens qui ont dû fuir les zones de combats et des volontaires qui apportent une aide psychologique aux personnes déplacées dans la gare de Lviv. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer depuis le début de l'invasion russe le 24 février mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Plus de 5,4 millions Ukrainiens ont fui leur pays. En tenue décontractée, pull gris et sac à dos, l'actrice a été aperçue dans un café de Lviv où elle a été filmée par une Ukrainienne, Maya Pidhoretska, qui a posté la vidéo sur son compte Facebook. "Je prends mon café et je vois Angelina Jolie, à Lviv, elle est si belle", commente l'internaute.



Abdelkarim Berrechid



Le chercheur et dramaturge Abdelkarim Berrechid préside le jury de la première édition du Festival national du théâtre des jeunes (10ème édition du prix Mohamed El-Jem du théâtre), qui aura lieu du 10 au 13 mai, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Le jury compte également parmi ses membres les artistes Abdelilah Ajel, Hajar El Hamdi, Fatima El Jabia, Bousarhane Zitouni et la journaliste Amina Gharib, indique un communiqué de l'Association "Amis de Mohamed El-Jem pour le théâtre" qui organise cet événement en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication.



Les éliminatoires régionales du festival ont connu la participation de 207 troupes de théâtre, tandis que 72 troupes ont concouru lors des éliminatoires locales et provinciales. Les résultats ont abouti à la qualification de 12 troupes représentant chacune une région du Royaume.



Les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival seront organisées au théâtre Mohammed V, alors que la présentation des spectacles aura lieu à la salle Bahnini de Rabat.