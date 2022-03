Antony Blinken : Le Maroc, un partenaire fort des Etats-Unis à l'échelle mondiale

31/03/2022

Nasser Bourita : La position américaine au sujet de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara est constante

Le Maroc constitue un partenaire fort des Etats-Unis d’Amérique à l’échelle mondiale, a affirmé, mardi à Rabat, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'issue de leurs entretiens, M. Blinken a hautement salué ce partenariat dont les deux parties "examinent aujourd’hui les moyens de renforcement, non seulement sur le plan bilatéral mais aussi pour englober d’autres régions du monde, notamment le continent africain". Les Etats-Unis considèrent ce partenariat comme stratégique compte tenu de la relation forte liant les deux pays, a-t-il souligné. “Nous œuvrons de concert et de manière directe au bénéfice de nos deux pays et de nos deux peuples”, dans plusieurs domaines dont la coopération sécuritaire et la lutte contre le changement climatique et la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-il dit. Dans ce cadre, Washington reconnaît le rôle important que joue le Maroc dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales et la contribution à la réalisation de la paix et de la prospérité dans la région, a affirmé M.Blinken, notant que les deux parties “coopèrent étroitement dans le traitement des questions régionales comme le Sahel, la Libye et la lutte anti-terrorisme”. Le Maroc a, dans ce sens, “fait montre d’un leadership accru au sein du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et la Coalition mondiale contre Daesh”, a-t-il mis en exergue. Sur le plan de la coopération en matière de lutte contre le changement climatique, le secrétaire d’Etat américain a indiqué que la multiplication des vagues de sécheresse au Maroc, aux Etats-Unis et à travers le monde rend nécessaire la conjugaison des efforts pour faire face aux changements climatiques. Il a relevé que le Maroc est considéré comme un pionnier à l’échelle mondiale dans ce domaine, le Royaume s’étant fixé l’objectif ambitieux de porter à 63% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à l’horizon 2035. Le Maroc est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif et même le dépasser, a estimé M. Blinken, soulignant qu’une part de 45% de la production marocaine d’électricité provient de sources renouvelables. D’autre part, il a fait savoir que le Maroc et les États-Unis œuvrent conjointement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, saluant les efforts menés par le Royaume dans ce domaine sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI. M. Blinken a aussi affirmé que les Etats-Unis portent une grande estime à la contribution du Maroc aux efforts de lutte contre cette pandémie dans d’autres pays. Sur un autre plan, le secrétaire d’Etat américain a affirmé l’engagement de son pays à œuvrer conjointement avec le Maroc pour réaliser une avancée palpable dans des domaines prioritaires, comme la promotion de la liberté d’expression, la création des associations, la réforme du système de la justice pénale, les droits des femmes et l’égalité entre les sexes. Pour sa part, Nasser Bourita a souligné que la position américaine au sujet de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara est constante depuis plusieurs administrations US. Le plan marocain d'autonomie est l'unique solution que soutiennent les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays comme l'Espagne récemment, l'Allemagne et d'autres Etats arabes et africains, a dit M. Bourita. A ce propos, M. Bourita a rappelé le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel l'Espagne considère l'initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara, faisant état d'une "évolution positive que nous saluons et qui balisera la voie vers une nouvelle page dans le registre des relations entre les deux pays". Nullement "isolée", la position espagnole s'inscrit dans une dynamique internationale de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme solution réaliste et crédible du différend artificiel autour du Sahara, a poursuivi le ministre, affirmant que cette position est également "celle des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Allemagne et de plusieurs pays arabes et africains". Il est temps pour l'Europe de sortir de sa "zone de confort" en lien avec ce conflit, car "l'appui d'un processus visant à trouver une solution à un différend n'est guère un appui à son règlement", a soutenu M. Bourita, ajoutant qu'il "est facile de dire qu'on soutient ce processus alors que ce dernier pourrait durer des décennies". "L'essentiel en cette étape est de passer à des efforts orientés vers l'appui de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme solution du différend artificiel autour du Sahara", a-t-il conclu.