Antonio Tajani : Le Maroc et l’Italie décidés à œuvrer de concert pour une Méditerranée plus stable

07/07/2023

Le Maroc et l’Italie sont décidés à œuvrer de concert pour une méditerranée plus stable, a affirmé, mercredi à Rome, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani.



"Le Royaume du Maroc et la République italienne, liés par de bonnes relations, visent à renforcer leur coopération pour une méditerranée plus stable", a declaré à la presse le chef de la diplomatie italienne, à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Mettant en avant le plan action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel, signé aujourd'hui, M. Tajani a souligné que ce plan action est de nature à renforcer la coopération bilatérale sur de nombreuses questions prioritaires.