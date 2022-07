Antonio Guterrez salue le Plan d'action de Fès pour son engagement à promouvoir la paix et les droits fondamentaux des peuples

21/07/2022

Omar Hilale : "L’engagement du Royaume du Maroc en faveur des valeurs universelles de la paix, la coexistence pacifique, la tolérance religieuse, le dialogue entre les cultures et les civilisations est un héritage parrain de toutes les monarchies marocaines

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterrez a salué le Plan d’action de Fès pour son engagement à promouvoir la paix, la compréhension, le respect mutuel et les droits fondamentaux de tous les peuples.



Dans un message, lu en son nom, mercredi à Fès, à l’ouverture des travaux du symposium international de haut niveau qui célèbre le 5ème anniversaire du Plan d'action pour les chefs et acteurs religieux visant à prévenir l'incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles "Plan d’action de Fès", M. Guterrez a mis en avant l’importance de ce Plan qui a présenté les multiples voies à travers lesquelles les chefs religieux peuvent contribuer pour faire régner la paix et la stabilité.



"Je me félicite de ce Plan pour son engagement à promouvoir la paix, la compréhension, le respect mutuel et les droits fondamentaux de tous les peuples, et pour avoir présenté les multiples voies à travers lesquelles les chefs religieux peuvent contribuer pour faire régner la paix et la stabilité", a souligné M. Guterrez.



Il a mis en relief l’importance de "cet esprit de compassion et de coopération" à un moment où le monde est "en pleine tourmente, marqué par la faim et la haine, la pauvreté et les pandémies, les catastrophes, les inégalités et l'intolérance".



Le responsable onusien a, à cet égard, fait savoir qu’au niveau des Nations unies, ils œuvrent avec leurs partenaires religieux pour "rassembler les gens et construire des sociétés égalitaires où les droits humains de chaque personne sont pleinement respectés", appelant à continuer à œuvrer pour jeter des ponts entre les religions, et créer un monde plus pacifique et plus juste pour tous.



Pour sa part, la secrétaire générale-adjointe et Conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide, Alice Wairimu Nderitu a relevé l’importance de ce symposium, soulignant que le Plan d’action de Fès est un document "très important".



"Nous avons parcouru le monde entier avec ce plan d'action. Je me suis déplacée partout : au Bangladesh, en République centrafricaine, en Irak, en Bosnie-Herzégovine, en Allemagne, et dans de nombreux autres pays du monde pour discuter de ce document et de ce que nous pouvons en faire", a-t-elle fait savoir.



L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a indiqué que "l’engagement du Royaume du Maroc en faveur des valeurs universelles de la paix, la coexistence pacifique, la tolérance religieuse, le dialogue entre les cultures et les civilisations ne date pas d’hier. Il est un héritage parrain de toutes les monarchies marocaines".



En effet, et conformément aux hautes instructions royales, le Maroc a renforcé sa coopération avec les Nations Unies et toutes les agences pour la mise en œuvre efficace et efficiente du Plan d'action de Fès, et ce à travers plusieurs actions et initiatives, a ajouté M. Hilale.



Il s’agit, a-t-il poursuivi, notamment de la résolution historique de l'Assemblée générale 73/328 sur la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et la tolérance dans la lutte contre les discours de haine, l’organisation d’une vidéoconférence de haut niveau sur le rôle des chefs religieux face aux multiples défis de la pandémie de COVID-19, l’adoption, à l'initiative du Maroc, par l'Assemblée générale de la résolution inédite 75/309, qui a proclamé le 18 juin de chaque année Journée internationale contre le discours de haine.