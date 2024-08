Antonio Guterres tire la sonnette d’alarme sur la situation humanitaire chaotique dans les camps des séquestrés à Tindouf

09/08/2024

Le récent rapport du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mis en garde contre la gravité de la situation dans les camps de Tindouf en raison du manque de financement concernant les besoins des séquestrés.



En effet, Antonio Guterres a exprimé son inquiétude face à cette situation dans le paragraphe 15 dudit rapport soumis à l'Assemblée générale de l'ONU et couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.



«Avec l’aide du Bureau du Coordonnateur résident, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, le Programme alimentaire mondial et l’Organisation mondiale de la santé ont continué de fournir une aide humanitaire aux réfugiés sahraouis vivant dans les cinq camps situés près de Tindouf (Algérie), malgré de graves problèmes de financement», a fait savoir le S.G de l’ONU. Et d’ajouter que «le plan d’intervention en faveur des réfugiés sahraouis 2024-2025, premier plan consolidé des besoins et des activités dans les camps, a été lancé en novembre 2023. Au moment de la rédaction du présent rapport, seulement 29% du montant de 110,5 millions de dollars nécessaire pour financer le plan avait été reçu. Les organismes des Nations unies ont créé un sous-groupe chargé de soutenir les efforts de collecte de fonds pour le plan, qui prévoit notamment de s’adresser à de nouveaux donateurs potentiels et de nouer de nouveaux partenariats. Une mission de donateurs qui s’est rendue dans les camps en avril 2024 a reconnu l’ampleur des besoins existants».



Pour Naoufal Bouamri, avocat et expert en droit international et spécialiste de la question du Sahara, ce paragraphe se veut comme un signal d’alarme quant à la situation humanitaire chaotique dans les camps de Tindouf.



«Le fait que seulement 29% du montant de 110,5 millions de dollars nécessaire pour financer le plan d’aide en faveur des séquestrés avait été reçu confirme le refus des pays et des organisations internationales d'accorder une aide financière en raison d’antécédents de détournements constatés des aides humanitaires par les pantins séparatistes en connivence avec les militaires algériens», a précisé Naoufal Bouamri dans une déclaration à Libé. Et d’ajouter : «En témoignent les rapports de l'Office européen de lutte antifraude, de la Croix-Rouge et de nombreuses organisations humanitaires. Cela les a poussés à cesser de financer tout projet, même si c’est l’ONU qui le supervise ».



A rappeler que Nancy Huff, de Teach the Children International, a sollicité en octobre 2023 « l’aide de la Quatrième Commission de l’ONU pour enquêter sur le détournement de l’aide humanitaire par le polisario, qu’un rapport de l’Office européen de lutte antifraude datant de 2015 avait déjà révélé, ainsi qu’un récent rapport du Programme alimentaire mondial (PAM), qui confirme des vols massifs de nourriture dans les camps de Tindouf ».



Pour sa part, le chercheur à l’Institut de politique et d’économie internationales de Belgrade, Mihajlo Vucic, a accusé, en avril 2023, la junte militaire d’Alger de connivence avec les séparatistes dans le pillage des aides humanitaires.



«Les Etats qui ont la capacité d'influencer les politiques du polisario, en premier lieu l'Algérie, sont tenus en vertu du droit international, et pas seulement du point de vue moral, d'empêcher l'exploitation de la situation des populations séquestrées sur leur territoire et l'utilisation de fonds humanitaires à des fins pécuniaires illicites», a souligné le chercheur serbe, rappelant que dans son rapport de 2021, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait attiré l’attention sur le détournement des fonds et des aides alimentaires destinées à la population séquestrée par le polisario. Pour sa part, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à l'UE d'auditer l'utilisation de l'aide humanitaire européenne par le polisario depuis 2015.



T.Mourad