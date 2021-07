Antonio Banderas au casting d’”Indiana Jones 5”

16/07/2021

Annoncé dès 2016, le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones a pris du retard. Le tournage a déjà été retardé à plusieurs reprises et la sortie du film repoussée à juillet 2022. Avant cela, l'écriture du scénario avait connu diverses péripéties. Le film a pris tant de retard que Steven Spielberg, aux manettes des 4 précédents volets, a abandonné le projet, qu'il a confié à James Mangold (Le Mans 66).

Antonio Banderas rejoint donc Harrison Ford, mais aussi les nouveaux acteurs qui l'entourent, la Britannique Phoebe Waller-Bridge, le Danois Mads Mikkelsen, l'Américain Boyd Holbrook, l'actrice de « Black Panther », Shaunette Renée Wilson et l'Allemand Thomas Kretschmann.

