Antoine Armand : Le Maroc et la France avancent ensemble sur des partenariats d’avenir

30/10/2024

Le Maroc et la France avancent ensemble sur des partenariats d’avenir, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Antoine Armand.



"Je suis très fier de voir le travail d’ALSTOM, d’EGIS et de VOSSLOH avec des entreprises marocaines et qui montre que nous avançons ensemble sur des partenariats de technologies d'avenir", a dit le ministre français dans une déclaration à la MAP, à l'issue de la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume et la France, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron.



Le ferroviaire est l'un des domaines où le Maroc et la France partagent "une histoire et un partenariat anciens", a-t-il ajouté, se félicitant, en outre, des "très belles coopérations" entre les deux pays dans les domaines de l’économie, de l’industrie et de l'énergie.



Par ailleurs, M. Armand s’est dit ravi du "très bel accueil" qui a été réservé par Sa Majesté le Roi au Président français, saluant la signature, à l'occasion de cette visite, de plusieurs accords entre les deux pays dans les différents secteurs.