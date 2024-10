Antigua-et-Barbuda réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

22/10/2024

Antigua-et-Barbuda a réitéré, lundi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, et a réaffirmé son appui au Plan marocain d’autonomie comme la seule solution à ce différend.



A l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue d’Antigua-et-Barbuda, Everly Paul Chet Green, les deux parties ont procédé à la signature d'un communiqué conjoint dans lequel Antigua-et-Barbuda a réitéré son plein soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.



Par la même occasion, Antigua-et-Barbuda a réaffirmé son appui au Plan marocain d'autonomie comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement définitif de ce différend régional.



La position d'Antigua-et-Barbuda, telle que réaffirmée par M. Chet Green s'inscrit dans le cadre de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien au Plan marocain d'autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Dans le communiqué conjoint, signé par les deux ministres, M. Chet Green a également salué les efforts des Nations unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à ce différend régional.



En tant que membre de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECS), Antigua-et-Barbuda s’est félicité de l'ouverture d'une ambassade de l'OECS à Rabat (18 octobre 2018) et d'un consulat général à Dakhla (31 mars 2022), qui offrent une opportunité significative pour renforcer davantage les échanges entre le Royaume du Maroc et les six Etats de la Caraïbe Orientale.