Anthony Blinke : Les Etats-Unis s'engagent à œuvrer avec le Maroc et Israël pour un avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère au Moyen-Orient

12/08/2021

Les Etats-Unis se sont engagés mercredi à œuvrer avec le Maroc et Israël en vue d'un "avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère" au Moyen-Orient. "Les Etats-Unis continueront de travailler avec Israël et le Maroc pour renforcer tous les aspects de nos partenariats et créer un avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère pour tous les peuples du MoyenOrient", a indiqué le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken dans un communiqué, à l'occasion de la visite au Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.



pid. Tout en "se félicitant" de cette visite, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que "ce voyage, le premier au Maroc d'un ministre des Affaires étrangères israélien depuis l'annonce de l'accord visant à établir des relations diplomatiques complètes entre l'Etat d'Israël et le Royaume du Maroc, et la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat, sont importants pour Israël, le Maroc et la région au sens large".



Lors de cette visite, il a été procédé à la signature de trois accords de coopération. Paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue israélien, ces accords sont relatifs aux domaines politique, culturel, de la jeunesse et des sports et des services aériens.



Par ailleurs, le département d'Etat américain a "vivement félicité" mercredi le Maroc et Israël, "deux proches partenaires" des Etats-Unis, à l'occasion de la visite dans le Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.



Il s’agit d’une "autre étape importante dans le renforcement" des relations entre le Maroc et Israël, a indiqué le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, lors d’un point de presse. "Nous sommes convaincus que des relations normalisées entre Israël et ses voisins arabes créent de nouvelles opportunités pour que la paix et la prospérité s'épanouissent dans la région", a ajouté M. Price. "La relation entre le Maroc et Israël a déjà mené à de réels avantages pour les deux pays, notamment des vols commerciaux directs, une coopération économique et l'ouverture de bureaux de liaison", a souligné le porte-parole de la diplomatie américaine.



Lors d'un point de presse à l'issue des entretiens entre les deux ministres, M. Bourita a souligné que la reprise des relations avec Israël "reflète la volonté de SM le Roi Mohammed VI de réactiver les mécanismes de coopération entre les deux pays et de relancer des contacts réguliers, dans le cadre des relations diplomatiques saines et amicales". La reprise des relations avec Israël exprime une volonté et une conviction, exprimées par le Souverain, qui a veillé à présider personnellement en décembre dernier la signature de l'accord tripartite (Maroc-Israël-USA), qui a jeté les bases de cette relation bilatérale que nous sommes en phase d'édifier, a-t-il dit.

Signature de trois accords de coopération

Le Maroc et Israël ont signé, mercredi à Rabat, trois accords de coopération à l'occasion de la visite au Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue israélien, ces accords sont relatifs aux domaines politique, culturel, de la jeunesse et des sports et des services aériens. Il s'agit d'abord d'un mémorandum d'entente sur l'établissement des mécanismes relatifs aux consultations politiques qui a pour objectif de contribuer à l'approfondissement et au renforcement des relations multiformes de coopération entre les deux pays.



Ce mémorandum porte également sur la tenue par les deux pays de consultations régulières pour examiner les différents aspects des relations bilatérales, en plus d'échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel et sur les développements de la scène régionale et internationale. Les consultations sur les relations bilatérales couvriront les domaines politique, économique, commercial, scientifique, technique et culturel. Le deuxième texte est un accord de coopération dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports. Convaincues qu'une coopération bilatérale efficiente dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports contribuera au renforcement de leurs relations et au développement de liens mutuellement bénéfiques, les deux parties ont conclu cet accord qui instaure un cadre à travers lequel elles appuient et encouragent le développement de la coopération bilatérale en la matière.



Le troisième accord porte sur les services aériens entre les gouvernements du Maroc et d'Israël. Le principal objectif de cet accord est de promouvoir le système de l'aviation internationale basé sur la concurrence entre les compagnies aériennes et d'établir des réseaux de transport aérien fournissant des services qui répondent aux besoins du public en termes de voyages et de livraisons, avec des prix compétitifs et des services sur des marchés ouverts. Assurer le plus haut degré de sécurité au niveau du transport aérien international et réaffirmer les profondes préoccupations des deux pays à l'égard des actes et menaces contre la sécurité des personnes et des biens dans l'aviation civile, figurent également parmi les objectifs de cet accord.