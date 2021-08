Anniversaire de la récupération d'Oued Eddahab: Une occasion pour réitérer l’ attachement à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume

13/08/2021

La récupération de la province d’Oued Eddahab en 1979 constitue une étape historique phare dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Royaume.



La commémoration samedi du 42ème anniversaire de cet évènement est l'occasion de mettre en avant la mobilisation des Marocains et leur vigilance constante autour de la première cause nationale, indique un communiqué du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR).



En date du 14 août 1979, les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d’Oued Eddahab s’étaient rendus au Palais Royal de Rabat pour présenter à Feu SM Hassan II leur serment d'allégeance et réaffirmer leurs liens d'attachement indéfectible au Glorieux Trône alaouite.



Par cet acte solennel et hautement patriotique, les habitants d’Oued Eddahab ont signifié qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine, en affirmant au monde entier que le Sahara a toujours été marocain et qu'il le restera pour toujours, en dépit des manœuvres des adversaires.



Le 4 mars 1980, le regretté Souverain était allé à la rencontre de la population d’Oued Eddahab dans le cadre d'une visite officielle à Dakhla à l'occasion de la Fête du Trône. Cette visite avait insufflé un élan fédérateur à l'unité nationale, marquant ainsi des retrouvailles grandioses entre l'unificateur de la patrie et ses fidèles sujets et attestant une nouvelle fois de l'attachement des populations des provinces du Sud à la mère patrie.



Le retour historique de cette partie chère du territoire marocain à la patrie a été le résultat d'une lutte de longue haleine engagée sur plusieurs décennies par le Maroc pour parachever son indépendance et son intégrité territoriale.



La célébration de cet anniversaire est une occasion de se remémorer la haute portée de cet évènement qui incarne l'attachement indéfectible de la population de la province au Souverain et au Trône alaouite et leur mobilisation constante pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, lors de la récupération de la ville de Tarfaya en 1958, puis de Sidi Ifni en 1969 et des autres parties du Sahara marocain grâce à l'épopée de la Marche Verte en 1975, note le communiqué.



Aujourd'hui, 42 ans après la récupération la province d’Oued Eddahab, les efforts de développement se sont poursuivis dans cette partie chère du territoire marocain, en vue de l’ériger en un véritable pôle économique.



Depuis lors, la province vit au rythme d'un processus de développement important et soutenu, marqué par la réalisation d’importantes infrastructures et de grands projets d'envergure, en vue d’asseoir une économie régionale résiliente, pourvoyeuse de richesses et d’emplois.



Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi à Laâyoune, à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, a également posé les jalons du processus de développement, visant à renforcer les différents aspects liés aux volets sociaux, économiques, culturels et environnementaux.



La commémoration de la récupération de la province d’Oued Eddahab est une occasion de renforcer la mobilisation pour préserver l'unité du Royaume, de se remémorer les valeurs nationales et d'aller de l'avant dans le processus d'édification et de développement économique dans les différents domaines.



Ce grand événement revêt de profondes significations, dans la mesure où le HCAR veille à transmettre ces enseignements aux générations montantes et futures, le but étant de raviver davantage l’esprit national et de consolider leur attachement à l’identité et aux constantes enracinées de la Nation.



A cet égard, la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération à Dakhla-Oued Eddahab, a élaboré de concert avec les espaces dédiés à la mémoire historique de la résistance et de la libération à l’échelle régionale, un programme riche et diversifié, portant sur des activités culturelles, en plus d’une visio-conférence sur "La résistance dans les provinces du Sud marocain, rôles et contributions".



A cette occasion, des aides financières et sociales seront distribuées à des membres du mouvement de la résistance et de l'Armée de libération.



Par ailleurs, les délégations régionales et provinciales ainsi que les bureaux locaux du HCAR ont élaboré, de concert avec le réseau d'espaces dédiés à la mémoire historique de la résistance et de la libération qui comprend 95 unités sur le territoire national, des programmes d'activités éducatives, culturelles et de communication, en coordination et en partenariat avec les départements gouvernementaux, les établissements publics, les instances élues, les associations et les organisations de la société civile.