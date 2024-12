Année 2024: Un engagement fort et un rôle agissant du Maroc au sein du CPS de l'UA

29/12/2024

L’année 2024 a été marquée par un engagement fort et un rôle actif et agissant du Maroc au sein du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), au service des intérêts et nobles causes de l’Afrique conformément à la Vision Royale de l’action africaine commune.



Fort de son expérience, le Royaume, qui est à son deuxième mandat 2022-2025 après celui de 2018-2020 au CPS de l’UA, a réaffirmé son engagement à travers des actions concrètes, en défendant les intérêts et nobles causes des pays du continent et du citoyen africain en consécration de la politique africaine du Maroc, menée sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.



L’engagement ferme du Maroc au sein de cet organe décisionnel de l’UA a été confirmé lors des différentes réunion du CPS durant l’année 2024, au cours desquelles le Royaume a défendu l’intégrité territoriale et l’unité des pays africains et plaidé pour l’adoption d’approches globales, intégrées et multidimensionnelles, basées sur le nexus paix, sécurité et développement, afin de relever les multiples défis auxquels le continent est confronté et ce, en droite ligne avec la Déclaration de Tanger d’octobre 2022 qui a été adoptée en 2023 par le 36ème Sommet de l’UA.



Le Maroc a également insisté sur la pertinence de l’approche holistique, intégrée et multidimensionnelle pour répondre aux défis de paix et de sécurité en Afrique, basée sur le nexus paix, sécurité et développement, tout en soulignant l'impératif du renforcement de la coordination entre l'UA et ses partenaires pour une réponse efficace aux défis sécuritaires.



Le Royaume, qui a défendu l’intégrité territoriale et l’unité des Etats africains, a fermement condamné devant le CPS de l’UA tout soutien aux mouvements séparatistes et terroristes, réaffirmant dans ce sens le lien entre les groupes terroristes et séparatistes.



Réitérant son ferme attachement à l’unité et la souveraineté des pays du continent, le Maroc a insisté aussi sur l’accompagnement des pays en transition politique, à travers l’approche multidimensionnelle paix, sécurité et développement, en l'occurrence le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Gabon.



Le Royaume a également prôné une solution politique durable à la crise au Soudan frère, tout en appelant à accompagner également le Soudan du Sud en matière de coopération sécuritaire et cultuelle, ainsi qu'au niveau du développement socio-économique et humain et à consolider davantage les relations fructueuses de coopération et de solidarité.



Le Maroc a en outre réitéré son soutien à un processus politique inclusif en Libye, réaffirmant que la solution politique et le dialogue entre les différents acteurs libyens sont les seules voies pour sortir de la crise que traverse le pays depuis des années.



Le rôle de la femme marocaine et sa participation active aux opérations de maintien de la paix, particulièrement en Afrique, ont été mis en avant devant le CPS, outre les actions du Maroc en matière d’éducation en tant que pilier majeur de la coopération internationale, notamment avec les pays africains frères.



Au cours de cette année, le Royaume a par ailleurs réaffirmé sa ferme détermination à mettre son expérience en matière de démocratie et de gouvernance à la disposition des pays africains frères.



Cette volonté émane des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à contribuer à l'émergence d'une Afrique qui prend en main ses propres processus démocratiques et de gouvernance.



Le Royaume a d’autre part réitéré la primauté du Conseil de sécurité des Nations unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.



L’année 2024 a été également marquée par la décoration des membres du CPS, dont le Maroc, à Dar Es Salaam en Tanzanie, à l’occasion du 20ème anniversaire du Conseil, en marge duquel le CPS a réaffirmé le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, la primauté du Conseil de sécurité de l’ONU qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et le lien entre la paix, la sécurité, la stabilité et le développement.



Depuis son retour à sa famille institutionnelle, l’élection du Royaume du Maroc pour deux mandats respectivement de 2 et de 3 ans (2018-2020 et 2022-2025), au CPS de l'UA,

témoigne, si besoin est, de la confiance, de la crédibilité, de l'estime et de la reconnaissance portées à la Vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’action menée, sous le leadership clairvoyant du Souverain, pour permettre à l’Afrique de croire en son potentiel et de construire un avenir plus prometteur, avait notamment mis en avant l’ambassadeur représentant du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, lors de la célébration en Tanzanie du 20ème anniversaire du CPS.