Année 2024. Des initiatives renouvelées au service du rayonnement culturel du Royaume

28/12/2024

A l’instar des années précédentes, 2024 a été marquée par le lancement d'une série d'initiatives et la poursuite d’autres, visant à promouvoir la scène culturelle et à consolider le rayonnement du Royaume sur les plans régional et international, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Ainsi, l’année qui s’achève a connu l’organisation de nouvelles éditions d'importants événements culturels, tels que le Salon international de l’édition et du livre de Rabat et le Festival international du film de Marrakech, qui font du Royaume une destination de choix pour la communauté des intellectuels, des artistes et des férus d’art et de culture.

Elle a été également jalonnée par d’autres manifestations qui témoignent de la sollicitude dont SM le Roi n’a eu de cesse d’entourer le secteur de la culture.



Parmi ces initiatives figure notamment l’inauguration, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Théâtre Royal de Rabat, par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Madame Brigitte Macron. Un projet structurant qui vient renforcer l’écosystème de la Ville lumière, capitale culturelle du Maroc.



Fruit d’une vision éclairée, cet édifice iconique se veut une concrétisation de la Haute Sollicitude Royale sans cesse renouvelée à l’égard de l’art et de la culture. Cette nouvelle structure théâtrale est marquée par son emplacement, son esthétique et sa technicité innovante qui représentent un tournant majeur dans le paysage culturel du Royaume.



Lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et faisant partie du programme de développement de la ville de Rabat, ce projet d’envergure contribue au renforcement des infrastructures culturelles au niveau des différentes régions du Royaume et promeut le rayonnement culturel du Maroc dans le monde.



Ce rayonnement culturel a été également consacré par l’annonce, en octobre dernier, par la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, de la désignation de Rabat comme capitale mondiale du livre pour l’année 2026, ainsi que le choix de Marrakech pour accueillir le 19ème congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial en 2026, deux décisions qui viennent conforter le rôle de ces deux villes dans le paysage culturel mondial.



L'année 2024 a été aussi marquée par la célébration de l’Année culturelle Qatar-Maroc, en mettant en lumière les richesses de l’art et de la culture marocains. Il s'agit d'une manifestation unique et d’une opportunité exceptionnelle de faire découvrir au Qatar et au monde entier la richesse du patrimoine culturel marocain dans toute sa diversité, sa splendeur et ses particularités, qui font du Royaume un pays séculaire unique.



A cela s’ajoute la célébration de Marrakech en tant que capitale de la culture dans le monde islamique pour 2024, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La cité ocre a ainsi accueilli une série de manifestations et d’activités culturelles, intellectuelles et artistiques mettant en avant la civilisation islamique et la richesse d’une ville qui se distingue par un charme particulier et un développement urbain continu, grâce au projet Royal "Marrakech, cité du renouveau permanent".



En parallèle, l’année 2024 a connu la poursuite de l’action de l’Académie du Royaume du Maroc dans le cadre de sa nouvelle configuration, sous l’impulsion de SM le Roi qui a bien voulu lui donner un nouveau souffle et une impulsion vigoureuse.



L’Académie du Royaume s’est ainsi dotée d’une vision et de structures nouvelles, en y intégrant de nouveaux membres, avec en prime des projets et des programmes en grande partie liés à notre identité nationale et ouverts aux expériences culturelles internationales réputées en phase avec les thématiques nouvelles.



De même, l’année 2024 a été marquée par la célébration officielle du Nouvel An amazigh, conformément à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'instaurer ce jour férié national, dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l'amazigh.



Cette année a également vu la consolidation de l’arsenal juridique relatif aux questions culturelles, avec l’adoption de plusieurs lois dans divers domaines, notamment la loi relative à la protection du patrimoine visant à renforcer les dispositions relatives à la conservation et la préservation des monuments et des sites historiques et des objets d’art et d’antiquité, et la création d’un registre national pour le recensement du patrimoine.



Il s'agit également des lois relatives à l’industrie cinématographique et à la réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM) visant à promouvoir le cinéma marocain dans ses différentes dimensions.



Ces initiatives et projets constituent un nouveau maillon d’une longue chaîne, témoignant des efforts déployés par le Royaume dans le domaine culturel depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres et incarnent une vision Royale intégrée, plaçant la culture au cœur du projet de développement du Royaume.