Angelina Jolie poursuit Brad Pitt pour 250 millions de dollars !

08/09/2022

En juin dernier, Brad Pitt accusait Angelina Jolie d’avoir vendu ses parts du domaine de Miraval sans son accord, et à un groupe aux intentions malveillantes, alors qu’une clause l’en empêchait. Depuis, ils se bataillent le domaine, en parallèle de la garde de leurs enfants.



Selon les informations de Page Six, Angelina Jolie et Brad Pitt ont chacun acquis 50% des parts via un réseau complexe de société de holding. Mais malgré cette égalité, celle qui joue "La Maléfique" au cinéma aurait entamé une poursuite contre son ex-mari, à hauteur de 250 millions de dollars, sous le nom de l’une de ses sociétés baptisées "Nouvel".



A présent selon elle, Brad Pitt ferait tout pour prendre le contrôle total du Château de Miraval en représailles de leur divorce. Le magazine américain dévoile même des documents affirmant que l’acteur aurait "transféré secrètement des actifs de Château Miraval vers des sociétés lui appartenant à lui et à ses amis, dévaluant ainsi les intérêts de Jolie" et se serait au passage également désigné propriétaire légitime du château. "Son double objectif était d’usurper la valeur de la société de Jolie, Nouvel, et d’obtenir la propriété exclusive du Château Miraval", relate Page Six.



Les Brandgelina ne sont pas prêts à en découdre. Dernièrement, ce sont des photos de blessures portées par l’actrice et présumément causées par Brad Pitt qui étaient révélées. Des photos datant de 2016, de retour d’un voyage à Nice, lors duquel l’acteur était alcoolisé. “Elle a allégué que Pitt l'avait 'attrapée par la tête et par les épaules', l'avait secouée, l'avait poussée dans le mur de la salle de bains et lui avait crié: 'Tu … cette famille'”, rapportait Page Six.



Après cette agression, Angelina Jolie aurait montré ces photos au FBI ainsi que les témoignages de deux de ses enfants présents lors de cette altercation. L’actrice aurait déclaré aux investigateurs qu’elle “avait subi des blessures au dos et au coude en conséquence et a partagé une photo de la blessure au coude", avant que cette affaire soit classée sans suite.