Angeles Moreno Bau : La feuille de route entre Madrid et Rabat développe le potentiel d' une relation stratégique

21/10/2022

La feuille de route établie entre l’Espagne et le Maroc, en avril dernier, développe le '’potentiel d’une relation bilatérale stratégique’’, a affirmé la secrétaire d’Etat espagnole aux Affaires étrangères et globales, Angeles Moreno Bau.



‘’Avec le Maroc, nous avons entamé une nouvelle étape basée sur des principes clairs et une feuille de route, qui développe le potentiel d'une relation stratégique pour les deux pays’’, a relevé, mercredi, Mme Angeles Moreno, devant la commission des affaires étrangères du Congrès des députés.



Cette feuille de route donne déjà d'’’excellents résultats dans tous les domaines’’, a assuré la responsable espagnole, notant que le prochain jalon de cette feuille de route sera la tenue de la réunion de haut niveau (RHN).



S’agissant de la question du Sahara marocain, Mme Angeles Moreno a souligné que la position de l'Espagne a été réitérée à de nombreuses reprises par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et est exprimée clairement dans la lettre adressée le 14 mars 2022 par le président du gouvernement, Pedro Sanchez, à SM le Roi Mohammed VI.



Dans cette lettre, l’Espagne "considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend", rappelle-t-on.



Selon la secrétaire d’Etat espagnole, ‘’la stabilité et la prospérité des pays du Maghreb sont essentielles pour l'Europe, la Méditerranée et le Sahel’’.