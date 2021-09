Andrey Kovatchev : Le Maroc, un partenaire très important de l'UE

Le Maroc est un partenaire "très important" de l'Union européenne (UE), a affirmé, lundi à Rabat, le vice-président du groupe Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen, Andrey Kovatchev. "Le Maroc est un partenaire très important de l'UE et nous devons approfondir nos relations après les libres, démocratiques et transparentes élections tenues dans le Royaume", a déclaré M. Kovatchev à la presse à l'issue d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'eurodéputé bulgare, également rapporteur pour le Maroc au sein des Commissions des Affaires étrangères et du Commerce international au Parlement européen, a dit attendre la formation du nouveau gouvernement au Maroc pour que les deux parties puissent poursuivre le renforcement des "bonnes" relations les liant dans tous les domaines, politiques, économiques, sécuritaires et du commerce. "Le Maroc a beaucoup d'amis au sein du parlement européen", a-t-il ajouté, soulignant que sa visite à Rabat entend scruter les moyens d'approfondir davantage les liens maroco-européens et d'identifier les défis à relever. Récemment, M. Kovatchev avait salué le bon déroulement du triple scrutin du 8 septembre au Maroc, mettant en avant, dans un communiqué, la "transparence des élections du 8 septembre et la qualité d'organisation de ce processus par les autorités marocaines, malgré le contexte de la pandémie". "Ces élections illustrent une nouvelle fois la résilience du Royaume face à la crise sanitaire, ainsi que la maturité de son expérience démocratique", a-t-il estimé, insistant que "dans une région instable, il est important pour l'UE de continuer à soutenir le Maroc en tant que partenaire fiable et stable dans la région et en Afrique".