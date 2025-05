André Azoulay : Le Maroc, réservoir inépuisable et résilient d'idées nouvelles pour réinventer nos sociétés

26/05/2025

Dans l’espace euro-méditerranéen comme sur le continent africain, dans le système des Nations Unies comme devant les instances internationales les plus exigeantes, le leadership du Maroc, lucide, serein et responsable fait désormais référence, a déclaré, vendredi soir à Bruxelles, le Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay.



"Et où mieux se réunir pour en débattre qu’à Bruxelles, capitale européenne, ville monde qui a su construire sa modernité contemporaine par l’accueil de toutes les cultures avec une place singulière faite à la communauté marocaine aujourd’hui riche de plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes", a souligné M. Azoulay, qui s’exprimait devant plus de 300 personnalités réunies dans la salle d’apparat du prestigieux "Cercle Gaulois", lieu emblématique des grands rendez-vous diplomatiques bruxellois.



"J’ai fait le choix ce soir de mettre en perspective et en miroir interactif, d’un côté, l’exceptionnelle dynamique diplomatique, économique, culturelle et sociale que connait mon pays avec, de l’autre côté, cette réalité marocaine exaltante et singulière qui a su résister aux tentations régressives du déni de l’autre et de la fracture spirituelle et culturelle pour proposer à un monde en repli un consensus marocain qui a le talent de se construire et de se nourrir de la légitimité et de la richesse de toutes ses diversités", a rappelé le Conseiller de SM le Roi.



"Forte du leadership pionnier et visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, cette réalité que je partage avec vous ce soir n’est ni celle d’une posture convenue ni d’un discours protocolaire de circonstance. Elle est le témoignage d’une réalité dont la Communauté des Nations serait bien inspirée de prendre la juste mesure pour apporter une autre réponse aux défis historiques du vivre-ensemble auquel elle est aujourd’hui confrontée", a ajouté M. Azoulay.



"Réservoir inépuisable et résilient d’idées nouvelles pour réinventer nos sociétés, le Maroc, en terre d’Islam, avance, construit, innove et confirme la validité de ses choix dans un momentum national enraciné dans l’épanouissement de toutes ses traditions, tout en faisant sienne la modernité la plus audacieuse dans son ouverture vers le monde", a conclu le Conseiller de SM le Roi, en exprimant toute sa gratitude à l’Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, M. Mohamed Ameur, à qui revient l’initiative de cette soirée, fruit d’un partenariat exemplaire avec le Baron Francis Delpérée, Président de l’Association "Les Amis du Maroc".



Auparavant, la soirée avait été ouverte par Mme Ilham Kadri, Présidente de l’un des premiers groupes mondiaux de l’industrie chimique, le groupe SYENSQO, qui, depuis Washington, a tenu à saluer "l’engagement tenace et l’action inlassable de M. André Azoulay pour donner toutes ses chances au dialogue entre nos cultures et nos spiritualités…engagement courageux particulièrement précieux dans le contexte régional et international d’aujourd’hui".



Prenant la parole à son tour, l’Ambassadeur Mohamed Ameur a souligné le parcours de M. André Azoulay, "héritier d’une tradition millénaire et penseur du futur qui inscrit dans le marbre de l’action une philosophie rare : celle du pont plutôt que du mur, celle de l’inclusion plutôt que de l’exclusion".



Il a également rendu hommage à l’Association "Les Amis du Maroc", qui a su faire de ses actions "une œuvre collective en appui à une communauté belgo-marocaine forte, digne, enracinée dans les deux rives, porteuse d’identités multiples mais jamais fragmentées".



Cette rencontre s’est déroulée en présence d’une pléiade de personnalités parmi lesquelles MM. Charles Michel, ancien Président du Conseil européen, Bernard Quintin, ministre belge de l’Intérieur, Rudy Vervoort, Ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Ahmed Reda Chami, Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’Union européenne, le chef de Cabinet et de la Secrétaire générale de la Maison Royale de Belgique, l’Ambassadeur de France en Belgique, ainsi que de nombreux représentants de la communauté des affaires, du monde académique, d’universitaires et de responsables et élus de la société civile belge et belgo-marocaine.