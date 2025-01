Ancelotti : Le Real n'a pas encore montré son meilleur visage

30/01/2025

Le Real Madrid "s'améliore mais n'a pas encore montré son meilleur visage", a estimé mardi l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.



Assuré de disputer les barrages mais avec peu de chance d'atteindre le Top 8 qui qualifie directement pour les huitièmes de finale, le Real a connu une phase de ligue marquée par trois défaites contre Lille, l'AC Milan et Liverpool. Mais boostés notamment par le regain de forme de leur attaquant français Kylian Mbappé, les Merengue semblent en net regain de forme.



"Kylian joue très bien. Je pense qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour s'améliorer athlétiquement et pour s'adapter à son nouvel environnement (...) Maintenant, on profite pleinement de l'avantage d'avoir Mbappé avec nous et des qualités qu'il peut apporter à l'équipe", a reconnu Ancelotti.



"Je pense que l'équipe s'améliore mais n'a pas encore montré son meilleur visage, même si on s'en approche", a aussi jugé le technicien italien. "L'idée et la vision que l'on a sur cette équipe, je pense qu'elle est claire pour tout le monde et l'équipe s'est améliorée collectivement, mais aussi individuellement", a-t-il précisé.

"C'est le cas pour Kylian Mbappé mais aussi pour Rodrygo ou (Jude) Bellingham et tous les autres joueurs. Ils ont tous travaillé très dur", a encore complété Ancelotti.



Alors que le Real n'a plus son sort entre ses mains, il ne guettera "pas du tout" les résultats sur les autres terrains. "On sera concentré sur le match qui vient. On doit essayer de gagner (...) et on verra ce qui se passe et comment les autres matches se finissent", a assuré Ancelotti qui se méfie de Brest, malgré son pedigree européen limité. "Brest a fait un excellent travail dans cette Ligue des champions. Ils ont un point de plus que nous (...) Ce n'est pas un hasard s'ils ont pris 13 points en première phase", a-t-il souligné.