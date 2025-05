Anas Ziati élu président de la FRMTT

13/05/2025

Anas Ziati a été élu président de la Fédération royale marocaine de tennis de table (FRMTT), à l'issue de l’Assemblée générale ordinaire élective (AGOE), tenue dimanche à Casablanca.

M. Ziati, qui occupait la fonction de président de la commission provisoire de gestion de la FRMTT, a été élu à l'unanimité par les 15 associations présentes lors de cette AGOE sur les 17 affiliées à l’instance fédérale.



Lors de cette Assemblée générale ordinaire élective, a été présenté un rapport sur le travail de la commission provisoire qui a porté sur la gestion de l’instance fédérale, l’organisation de tournois au niveau national, le maintien des canaux de communication avec la Confédération africaine et la Fédération internationale de la discipline, la mise en place d’un siège temporaire de la FRMTT, ainsi que des rencontres de communication avec les clubs et associations pour le développement et la réorganisation de ce sport.



Plusieurs points ont été à l’ordre du jour de cette Assemblée, notamment le programme de travail annuel prévisionnel, le projet de budget, ainsi que la nomination des présidents et membres des organes disciplinaires de l’instance fédérale.



Dans une déclaration à la MAP, Anas Ziati, également président délégué du FUS de Rabat section tennis de table, a indiqué que son élection à la tête de la FRMTT est une marque de confiance des clubs et associations affiliés à l’instance fédérale, mais constitue également une responsabilité pour travailler de concert pour le développement du tennis de table marocain.



Il a ajouté que son projet est celui de toutes les composantes, notamment les clubs et les instances nationaux du sport dans l’objectif de repositionner le tennis de table marocain sur l’échiquier continental et international et permettre au Maroc de rayonner dans cette discipline olympique, et ce en droite ligne avec le développement du sport et de la pratique sportive en général au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



L’objectif est de développer et populariser le tennis de table, a-t-il relevé, précisant que son projet est axé sur la formation, la promotion de ce sport, la bonne gouvernance, l’élargissement de la base des pratiquants et la mise en place d’une équipe nationale capable d’aller chercher des titres et des podiums.