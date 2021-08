Anas El Arras nommé directeur général d’Algarve Tech Hub

L’information a été annoncée par la direction de l’Algarve Tech Hub : Anas El Arras est désormais le directeur général.



Le jeune Marocain de 35 ans, au parcours hors-normes et qui possède à son actif plusieurs expériences réussies dans le monde des affaires, sera chargé de la mise en œuvre et de l’avancement du plan stratégique de l’Algarve Tech Hub.



Une autre consécration pour Anas El Arras, dont la carrière a débuté au Maroc et qui a accumulé plusieurs expériences professionnelles à l’international dans des domaines et pays différents, dont le Japon, le Qatar, la Corée du Sud, l'Indonésie, l’Allemagne et le Canada.



Depuis 2018, Anas apporte et contribue avec sa vaste expérience au développement de l'écosystème de l’Algarve au travers de GrowIN Portugal, une plateforme de conseil novatrice qui aide à faciliter et à accompagner les investisseurs et entrepreneurs étrangers souhaitant s’installer au Portugal.



Le jeune homme aux multiples casquettes est désormais à la tête de l’Algarve Tech Hub, importante structure dans le domaine des technologies, une continuité évidente pour ce passionné qui a été décoré par SM le Roi Mohammed VI en 2014.



Fruit d'une vision commune réunissant des entreprises technologiques, des startups, des autorités locales et des universités, l'Algarve Tech Hub vise à développer un écosystème dans le domaine des nouvelles technologies, en attirant dans la région des acteurs internationaux, des talents technologiques, des investisseurs et des nomades numériques.