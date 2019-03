Amnesty dénonce les violations des droits de l’Homme par le Polisario

Une plainte déposée contre le coordinateur des séparatistes avec la MINURSO

04/03/2019 Ahmadou El-Katab

Dans son rapport 2018 sur la situation des doits de l’Homme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Amnesty International a dénoncé les violations des droits humains et les crimes perpétrés par les dirigeants du Polisario sur les habitants des camps de Tindouf.

Le rapport indique que le Polisario s’est abstenu de sanctionner ses membres qui ont commis des violations et des crimes pendant les années 70 et 80 et accuse les autorités algériennes de museler les populations des camps de Tindouf auxquelles elle interdit d’organiser des rassemblements ainsi que la formation d’associations et l’adhésion à celles-ci, sans oublier les arrestations et les séquestrations dont des journalistes et des acteurs associatifs ont été victimes.

AI a également souligné que ces autorités s’appuyaient sur des textes caducs et des législations d’une autre époque.

Par ailleurs, l’Association sahraouie pour la défense des droits de l’Homme a déposé une plainte devant la cinquième Chambre de l’Audience nationale espagnole à Madrid.

Dans sa plainte, elle a demandé à ladite de Chambre de convoquer l’accusé dès son arrivé aux Iles Canaries où il est censé assister à une manifestation pro Polisario organisée à Gran Canaria.

L’Association sahraouie pour la défense des droits de l’Homme a également demandé au juge de la cinquième Chambre près ce tribunal de convoquer M’hamed Khaddad pour l’entendre à propos des accusations de violations des droits humains commises alors qu’il occupait les fonctions de directeur de la sûreté du Polisario.

A noter que Mohamed Khaddad qui appartient à la tribu Rguibat est originaire d’Atar en Mauritanie où son père occupait le poste de secrétaire fédéral du Parti du peuple de Mauritanie, sous Mokhtar Ould Daddah. Il occupe, actuellement, le poste de coordinateur avec la MINURSO