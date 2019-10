Ammouta se veut confiant avant le choc contre l’Algérie

L’on a pris le côté positif dans les critiques de Vahid Halilhodzic

18/10/2019 Mohamed Bouarab

A la veille du match retour Maroc-Algérie, prévu ce samedi à partir de 20 heures au stade municipal de Berkane et comptant pour les éliminatoires du CHAN 2020 au Cameroun, le Onze national, sous la conduite de Lhoucine Ammouta, procède aux ultimes réglages en vue d’être fin prêt le jour J.

Lors de la séance de mercredi, l’accent a été mis sur les aspects techniques et physiques, lit-on dans un communiqué relayé par le site officiel de la FRMF. La même source ajoute que le sélectionneur national a réduit l’effectif, le ramenant à 25 après avoir libéré cinq joueurs, à savoir Marouane Hedhoudi, Zakaria El Ouardy, Mohamed Benhalib, Saad Aït Lkhourssa et Mohamed Makhazi.

A propos de ce match retour, sachant que la première manche disputée à Blida s’était achevée sur un nul blanc, Lhoucine Ammouta se dit confiant, tout en insistant sur le fait que la confrontation ne sera pas du tout facile.

Lors de la conférence de presse tenue mercredi au stade municipal de Berkane, Lhoucine Ammouta a affirmé que «l’équipe nationale dispose de tous les atouts pour obtenir un résultat positif. Sauf que la partie ne sera pas aisée et il faut que les joueurs soient appliqués à fond pour débloquer la situation ».

Au sujet des joueurs, Ammouta est revenu sur les propos tenus par le sélectionneur de l’équipe A, Vahid Halilhodzic, qui s’en était pris aux internationaux locaux, les taxant de courts physiquement, allant jusqu’à dire que ces derniers pratiquaient un autre sport que le jeu du football. Avant de tempérer ses critiques et de souligner que le joueur local ne manque pas de qualité et que c’est le physique qui lui fait défaut, affirmant que sa liste reste ouverte aux meilleurs éléments.

Dans sa réponse, Ammouta s’est montré aussi diplomate que pondéré, indiquant que « la déclaration de Vahid Halilhodzic ne pourra pas affecter ses joueurs. Loin de là, l’on a pris le positif dans ses dires, ce qui devra constituer un stimulant pour les joueurs afin de donner le meilleur d’eux-mêmes face à l’Algérie».

A noter que la sélection algérienne devait regagner hier Oujda à bord d’un vol spécial et devrait effectuer deux séances d’entraînement, la première jeudi soir à Saïdia et la seconde vendredi à l’heure du match au stade de Berkane.

Il convient de rappeler que pour préparer ce match qui se jouera à guichets fermés, l’équipe nationale a observé un stage de concentration d’une quinzaine de jours, ponctué par une rencontre amicale contre la Libye, remportée par les partenaires d’Anas Zniti sur le score de 2 à 0.

Pour ce match, la Confédération africaine de football a désigné un quatuor arbitral malien avec Mahamadou Keita au centre, secondé par Nouhoum Bamba et Adama Sidiki Kone alors que Gaoussou Kané sera le quatrième arbitre. La CAF a également désigné le Mauritanien Massa Diarra commissaire du match.