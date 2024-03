Ammouta et ses joueurs décorés de la Médaille du Jubilé d'Argent

26/03/2024

Le sélectionneur marocain de la Jordanie, Houcine Ammouta, ainsi que ses joueurs et les membres de son staff ont été décorés, lundi à Amman, par SM le Roi Abdallah II, de la Médaille du Jubilé d’Argent.

La Médaille du Jubilé d'Argent est une haute distinction créée spécialement cette année pour les 25 ans de règne du Roi Abdallah II.



Le Souverain hachémite a remis cette distinction aux membres de la sélection nationale de football en reconnaissance de leur prouesse aux phases finales de la dernière Coupe d’Asie des nations au Qatar, où ils ont forcé l’admiration et atteint la finale pour la première fois dans l’histoire du football jordanien.

A cette occasion, le Roi Abdallah II a assuré les Nashama de tout son soutien en vue d’une qualification historique pour la Coupe du monde 2026.



La sélection jordanienne devait recevoir hier à Amman son homologue du Pakistan pour le compte de la quatrième journée (groupe G) des éliminatoires asiatiques jumelées qualificatives pour le Mondial-2026 et la Coupe d’Asie 2027.



Les Nashma sont deuxièmes de leur groupe avec un total de quatre points. Ce groupe est dominé par l’Arabie Saoudite, leader avec neuf points.

Au terme des matches du deuxième tour, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe d'Asie 2027 en Arabie Saoudite, ainsi que pour le troisième tour des éliminatoires du Mondial-2026.