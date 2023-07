Amjad Rafik Chihab, académicien palestinien: Le Discours de SM le Roi réaffirme la position constante du Maroc au sujet de la question palestinienne

Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation, samedi à l’occasion de la Fête du Trône, réaffirme la position constante du Maroc à l’égard de plusieurs causes justes, à la tête desquelles celle de l’intégrité territoriale du Royaume et la question palestinienne, a souligné le directeur général de la Faculté "Al Maqdissi", Amjad Rafik Chihab.



SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a réitéré avec fermeté l’attachement du Maroc à son intégrité territoriale, tout en mettant l’accent sur le soutien international croissant au Maroc à ce sujet, a ajouté M. Rafik Chihab, dans une déclaration à la MAP.



M. Rafik Chihab, également professeur de droit à Al Qods, a relevé que le Souverain a fait preuve de clarté et de franchise, en affirmant la justesse de la cause palestinienne et le droit légitime des Palestiniens à l’établissement de leur Etat indépendant avec Al Qods orientale comme capitale.



Cette position est en totale harmonie avec les efforts déployés par la diplomatie marocaine pour défendre la cause palestinienne, notamment sur le plan onusien, ainsi qu'avec la solution à deux Etats en tant que seule issue pour mettre un terme à ce conflit et instaurer une paix juste et durable dans la région, a-t-il poursuivi.



L’académicien palestinien a rappelé, par ailleurs, les initiatives entreprises par l’Agence Bayt Mal Al Qods dans le but de préserver l’identité culturelle, civilisationnelle et religieuse de la ville d’Al Qods, ainsi que de soutenir les Maqdessis et subvenir à leurs besoins.



Il a évoqué, dans le même sens, les efforts de l’Agence dans les domaines de l’éducation, la santé et la culture au niveau d’Al Qods, avec leur impact positif sur la vie des Maqdessis.



Le soutien à la question palestinienne a toujours constitué une priorité de l’action diplomatique du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi, aussi bien sur le plan politique et dans les forums internationaux que sur le terrain, à travers un appui social et économique direct au profit des Palestiniens, a-t-il conclu.