Amir Al-Moumine et S.S le Pape signent l'Appel d'Al Qods

01/04/2019 Libé

S.M le Roi Mohammed VI,

Amir Al-Mouminine,

président du Comité Al Qods, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid et Sa Sainteté le Pape François ont procédé, samedi

à la salle du Trône au Palais Royal à Rabat, à la signature de «l'Appel d'Al Qods» visant

à conserver et à promouvoir

le caractère spécifique

multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité

particulière de la ville sainte.

Voici le texte intégral de cet Appel, dont lecture a été

donnée, en langue arabe, par

le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas,

Mohamed Yssef et en langue italienne par Edgar Pena Parra, substitut de

la secrétairerie d'Etat

du Vatican :



«De Sa Majesté le Roi Mohammed VI

et de Sa Sainteté le Pape François

Sur Jérusalem / Al Qods

ville sainte et lieu de rencontre

A l'occasion de la visite au Royaume du Maroc, Sa Sainteté le Pape François et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, reconnaissant l’unicité et la sacralité de Jérusalem / Al Qods Acharif et ayant à cœur sa signification spirituelle et sa vocation particulière de ville de la paix, partagent l’Appel suivant :

«Nous pensons important de préserver la ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l’humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue.

Dans ce but, doivent être conservés et promus le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de Jérusalem / Al Qods Acharif

Nous souhaitons, par conséquent, que dans la ville sainte, soient garantis la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte, de sorte qu’à Jérusalem/ Al Qods Acharif s’élève, de la part de leurs fidèles, la prière à Dieu, Créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre».

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, des conseillers de SM le Roi, Omar Azziman, Fouad Ali El Himma et André Azoulay, du ministre de l’Intérieur, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du ministre des Habous et des Affaires islamiques et de membres de la délégation accompagnant le Souverain pontife.

Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R le Prince Moulay Rachid, de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, et de S.A le Prince Moulay Ahmed, a posé pour une photo souvenir avec Sa Sainteté le Pape François.