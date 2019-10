Amine Harit convoité par le Barça

Cadre en devenir avec Schalke, l’international marocain devrait faire banquette avec les Blaugrana

22/10/2019 Mohamed Bouarab

Amine Harit serait dans le viseur du FC.Barcelone. D’après le journal espagnol Sport, le club catalan a dépêché hier un de ses superviseurs pour suivre la prestation de l’international marocain avec son club allemand de Schalke 04 qui a affronté dimanche en Bundesliga Hoffeinheim pour le compte de la 8ème manche. Schalke a, certes, perdu par 2 à 0, mais Amine Harit a été crédité d’une bonne prestation à l’instar des matches qu’il avait sortis depuis l’entame de la saison, ce qui lui a valu de décrocher le titre de meilleur joueur du championnat allemand lors du mois de septembre dernier.

Harit avait devancé dans les sondages de grosses pointures du football mondial, de la trempe des Bavarois Lewandovski et Coutinho. Avec quatre buts inscrits et deux passes décisives, les prestations du jeune Marocain n’étaient pas faites pour passer inaperçues au regard des recruteurs au service du FC.Barcelone.

Disposant d’un contrat qui court jusqu’en 2021 avec Schalke 04, la valeur d’Amine Harit dans le marché des transferts est estimée à 25 millions d’euros. Et au cas où la transaction prendrait forme, il gagnerait sans aucun doute en prestige mais certainement pas en temps de jeu. D’où le dilemme, car changer son club pour un autre plus huppé et faire banquette, n’est pas intéressant comme projet sportif.

Il convient de rappeler qu’Amine Harit avait connu une saison difficile l’année dernière, en étant peu titularisé avec Schalke 04, ce qu’il a dû payer cash en manquant les phases finales de la CAN 2019 avec le Onze national. Depuis le début de l’exercice 2019-2020 en Bundesliga, il s’est distingué de la plus belle des manières, multipliant les performances avec comme récompense un statut de cadre qui se confirme avec Schalke 04 et une convocation en équipe nationale, version Vahid Halilhodzic, qui entamera dès le mois prochain les éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun.

Né le 18 juin 1997 à Pantoise en France, l’ancien sociétaire du FC.Nantes avait porté le maillot des Bleus dans les catégories des U18, U19, U20, jusque chez les espoirs avant d’opter en 2017 pour les couleurs de son pays d’origine, le Maroc. Avec le Onze national, il a disputé 7 matches dont un certain Maroc-Iran en Coupe du monde 2018 où il a été sacré meilleur joueur de la rencontre, sauf apparemment pour Hervé Renard, qui avait décidé de ne plus l’aligner lors des deux autres matches du Mondial face au Portugal et à l’Espagne.

Coupe du Trône

Le bal des quarts de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2018-2019, s’ouvrira aujourd’hui à 16h00, par la rencontre qui opposera au Grand stade de Tanger l’IRT au HUSA.

Demain, deux rencontres comptant pour ce même tour sont à l’ordre du jour, à savoir TAS-IZK (15h00, terrain des Roches Noires à Casablanca) et MAT-RCOZ (19h00, stade Saniet Rmel à Tétouan).

Le dernier match des quarts de finale aura lieu jeudi prochain à 19 heures au stade El Abdi à El Jadida avec comme protagonistes le DHJ et le CAK.