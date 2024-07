Amine El Karma, nouvel entraineur de l’OCS

08/07/2024

L’Olympique Club de Safi (OCS), section football, vient de s'engager avec l’entraîneur Amine El Karma pour les deux prochaines saisons, a annoncé, samedi, le club safiot de la première division de la Botola Pro "Inwi".



"Le nouvel entraineur de l’OCS et son staff seront présentés aux médias et au public lors d’une conférence de presse, dont la date sera bientôt annoncée", souligne le bureau dirigeant du club dans un communiqué.



Né en 1986, Amine El Karma a notamment entrainé le club de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) durant les saisons 2022-2023 et 2023-2024. L’OCS avait occupé la 6è position du classement de la Botola Pro D1 "Inwi" au titre de la saison 2023-2024, avec 44 points (11 victoires, 11 nuls et 08 défaites), rappelle-t-on.