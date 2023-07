Amine El Karma : La victoire de la RS Berkane est méritée face à un adversaire coriace

17/07/2023

"La victoire de la Renaissance de Berkane en finale de la Coupe du Trône est méritée face à un adversaire coriace comme le Raja de Casablanca", a souligné samedi l’entraîneur du club berkani, Amine El Karma.



"Le match a été difficile car nous avons fait face à une forte équipe malgré son infériorité numérique", a indiqué le coach de la RS Berkane en conférence de presse d’après match, ajoutant que ses joueurs étaient conscients de leur responsabilité et déterminés à conserver le titre.



Il a expliqué que "la blessure de Youssef Zghoudi au début du match nous a poussés à changer notre plan de jeu, mais le plus important pour nous c’était de remporter le titre qui reste un exploit pour l’équipe".



"Le match a été remporté sur le terrain par le jeu et le fair-play", a-t-il affirmé, notant que "la RS Berkane est restée concentrée malgré la pression de la finale". "Le Raja nous a créé des difficultés mais c’était un match à remporter, ce que nous avons réussi à faire", s’est-il réjoui, expliquant qu’il a changé son plan tactique à plusieurs reprises pour décrocher la victoire.



L’entraîneur allemand du Raja, Josef Zinnbauer, a de son côté relevé que le match était difficile en particulier après le carton rouge reçu par le défenseur des Verts, Marouane Hadhoudi, estimant difficile de jouer à 10 contre 11. "Le Raja a bien joué et on méritait un autre résultat. Nous avions la possibilité d’égaliser mais nous avons manqué de lucidité", a-t-il indiqué, ajoutant que "nous allons tirer les leçons qui s’imposent pour nous tourner vers l’avenir".