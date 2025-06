Amine Boudchar : La grande affluence au spectacle, animé dans le cadre de Mawazine, une illustration de l'attachement à la musique authentique

29/06/2025

Le maestro marocain Amine Boudchar a affirmé, samedi à Rabat, que le spectacle qu’il a donné dans le cadre du Festival Mawazine-Rythmes du Monde a connu un grand succès, dépassant toutes ses attentes, soulignant que la grande affluence reflète l’attachement du public marocain et arabe à la musique authentique.



Lors d’une conférence de presse tenue en marge de sa participation à la 20e édition du festival, Boudchar a exprimé son immense joie d'apprendre que sa soirée animée vendredi sur la scène Nahda, s'est déroulée à guichet fermé.



Selon les données de la direction du festival, près de 200.000 spectateurs ont assisté au spectacle, ce qu’il a qualifié de véritable motivation pour continuer à innover et à offrir le meilleur.



Boudchar a également mis en avant son engagement constant à diversifier son programme musical, tant sur le plan de genres musicaux abordés que celui de promotion des jeunes talents, précisant que tous ses concerts sont marqués par la participation de jeunes artistes pour leur offrir une vitrine et libérer leur potentiel, dans un paysage artistique riche en talents prometteurs qui méritent d’être soutenus et accompagnés.



En réponse aux questions des journalistes, l’artiste marocain a indiqué que son projet musical "repose essentiellement sur l’interaction avec le public et la création de moments artistiques exceptionnels", ajoutant qu’il est "en perpétuelle quête de renouvellement et de créativité afin de proposer des spectacles répondant aux attentes du public, tout en restant fidèle à l’identité artistique marocaine".



Musicien autodidacte passionné depuis son plus jeune âge, Amine Boudchar a su développer ses talents en parallèle de ses études d’ingénierie, avant d’achever sa formation musicale au Conservatoire en France en 2020.



Avec son projet artistique interactif "La chorale, c’est vous", il s’est imposé comme une figure innovante de la scène musicale, redéfinissant le lien entre artiste et public à travers des performances participatives où les spectateurs deviennent acteurs de l’expérience sonore.



Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde qui se clôture samedi, a concocté une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, érigeant les villes de Rabat-Salé en carrefour d’échanges artistiques d’exception.