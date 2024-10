Amine Adli absent des stades jusqu’en 2025

25/10/2024

L’international marocain du Bayer Leverkusen sera indisponible jusqu’en 2025, après une grave blessure contractée mercredi lors du match contre le Stade Brestois, comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions.



L’information a été confirmée par le club allemand, qui a précisé sur son site internet qu'Amine Adli s’est "fracturé le péroné gauche lors du match de Ligue des champions contre Brest (1-1)".



L’ailier marocain de 24 ans poursuivra sa rééducation dans la "Werkstatt", le centre d'entraînement et de réhabilitation de Leverkusen, et ne pourra revenir sur le terrain "au plus tôt qu’en janvier 2025", a précisé le club, 4e du classement de la Bundesliga.