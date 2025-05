Amina Bouayach plaide pour la consolidation des alliances en vue d'un développement centré sur les personnes

07/05/2025

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), Amina Bouayach, a plaidé, mercredi à Addis-Abeba, pour la consolidation des alliances en vue d’un développement fondé sur la non-discrimination et sur la justice, centré sur les personnes et enraciné dans une conscience historique partagée.



Mme Bouayach qui intervenait à l’ouverture du 7eme Dialogue politique entre la Commission de l’Union africaine et le Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme (RINADH) a, au nom de la GANHRI, souligné l’importance de ce 7eme Dialogue politique organisé au siège de l’Union africaine.



Ce cadre de réflexion et d’engagement collectif revêt une importance particulière, à un moment où l’Afrique, dans sa pluralité et sa résilience, continue de porter les traces profondes de systèmes hérités de l’histoire, a relevé la présidente du CNDH et de la GANHRI, notant que l’esclavage, la traite des êtres humains et d’autres formes de domination ont infligé des souffrances immenses aux citoyens de l’Afrique, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.



"Ces injustices ont durablement façonné nos sociétés, affectant aussi bien les populations du continent que les membres de la diaspora africaine, témoins et héritiers de cette mémoire douloureuse", a déploré Mme Bouayach.



“La question des réparations s’inscrit naturellement dans ce contexte. Elle dépasse la simple reconnaissance des préjudices subis : elle appelle une responsabilité collective, une volonté sincère de justice, de mémoire et de réparation. C’est un impératif éthique, politique et historique, fondé sur le respect de la dignité humaine”, a-t-elle affirmé.



Les politiques de réparation doivent ainsi s’inscrire dans une vision de long terme. Elles ne peuvent être de simples mesures ponctuelles, mais doivent devenir des leviers profonds de transformation, a insisté Mme Bouayach.



Elles contribuent à la consolidation de la démocratie, à la mise en œuvre des droits humains, au développement durable et à l’inclusion effective des communautés historiquement marginalisées. Ces politiques doivent être conçues, portées et mises en œuvre par les Africaines et les Africains eux-mêmes, plus près de leurs besoins et de leurs aspirations, a souligné la présidente du CNDH et de la GANHRI.



“Les défis, certes, ne manquent pas: déterminer les responsabilités, assurer la faisabilité des mesures, définir leurs finalités. Toutefois, plusieurs expériences menées sur notre continent démontrent qu’un processus de réparation rigoureux, ancré dans une volonté de justice transitionnelle, peut jeter les bases d’une réconciliation authentique et d’une transformation sociétale durable, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya la Gambie, sont des exemples concrets et porteurs d’espoir”, a-t-elle relevé.



Dans ce processus, les Institutions nationales des droits de l’Homme ont joué un rôle crucial, a réitéré Mme Bouayach. “Fortes de leur indépendance garantie par les Principes de Paris, les Institutions nationales des droits de l’Homme sont au cœur de l’action : elles documentent les violations, accompagnent les victimes, conçoivent des réponses novatrices et veillent à la garantie de non-répétition. Elles assurent la jonction entre mémoire, vérité et action concrète”, a ajouté Mme Bouayach.



“Comme certains mots peuvent rassembler, certaines actions peuvent apaiser les douleurs, et certaines décisions, lorsqu’elles sont justes, peuvent élever durablement nos sociétés”, a-t-elle clamé, soulignant que les réparations ne doivent pas être seulement un aboutissement, mais le point de départ d’un nouveau contrat social, d’un projet de société ancré dans la reconnaissance des souffrances, la valorisation des identités, et la construction partagée d’un avenir plus équitable.



Les Institutions nationales des droits de l’Homme africaines ont, à cet égard, montré leur capacité à formuler des propositions concrètes, à porter la voix des victimes, à concevoir des mécanismes adaptés à nos contextes, et à valoriser les expériences de notre continent sur la scène internationale. Elles ont ainsi contribué au développement de nouveaux concepts et d’approches innovantes en matière de justice réparatrice comme la réparation communautaire et l’approche genre, de la justice transitionnelle marocaine, une approche intégrée et durable, a souligné Mme Bouayach.



Loin d’une logique d’indemnisation ponctuelle, elle s’est inscrite dans un processus de transformation structurante des institutions et des mémoires collectives. Elle incarne une justice réparatrice à dimension politique, économique, sociale, humaine et structurelle, a-t-elle poursuivi.



Mme Bouayach a, à cette occasion, salué la Commission de l'Union africaine ainsi que le Réseau des Institutions Nationales des Droits de l’Homme d’Afrique pour leurs efforts constants en faveur du renforcement de cet espace d’échange, de coopération et d’engagement collectif.



Mme Bouayach a réitéré que la GANHRI, en tant que réseau mondial des INDH, réaffirme son engagement aux côtés du RINADH , de l’Union africaine, des Nations Unies et de la société civile, pour soutenir activement les institutions africaines veillant à protéger la dignité humaine.