Amina Bouayach appelle à la création d' un réseau des Mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique

27/06/2023

La Présidente du Conseil national des droits de l'Homme/ Mécanisme national de prévention de la torture, Amina Bouayach, a appelé, vendredi à Marrakech, à la création d'un réseau des Mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique.



"La création d’un réseau africain des Mécanismes nationaux de prévention de la torture (MNP), dont la mission sera d'échanger les expériences, d'analyser les approches, de bénéficier des meilleures pratiques, de développer les initiatives et d’assurer leur pérennité d'une manière qui permette de dépasser les approches basées uniquement sur la tenue de réunions périodiques, dont les résultats peuvent s'estomper avec le temps", a souligné Mme Bouayach dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux d’une conférence internationale sur les "Pratiques des Mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique : Défis et opportunités émergents".



Dans ce cadre, elle a relevé que "la création de ce réseau représente un engagement fort pour œuvrer de concert avec toutes les parties concernées pour atteindre les objectifs escomptés, promouvoir notre plaidoyer commun et présenter nos recommandations aux différents mécanismes africains et onusiens concernés par les droits de l'Homme", affirmant que le MNP relevant du CNDH est un acte des droits de l'Homme que "nous aspirons à ce qu'il soit la base d'un système que nous construirons avec les différents partenaires nationaux, régionaux et internationaux, dans le cadre d'une politique qui ne tolère pas la torture dans toutes ses formes".



Rappelant que le Royaume s’est hissé, en décembre 2019, en tête du classement du Comité des droits de l’Homme, en obtenant un "A", soit la note la plus élevée, synonyme d’efforts exceptionnels en matière de suivi et de mise en œuvre effective des recommandations de l'organe onusien, notamment à travers la mise en œuvre du mécanisme national pour la prévention de la torture, Mme Bouayach a noté que la mise en œuvre effective du MNP au sein de ses structures s’inscrit dans le cadre d’une dynamique qui a besoin d’un renforcement continu de ses mécanismes, selon une approche complémentaire.



Pour sa part, le Commissaire à la Commission sud-africaine des droits de l’Homme/MNP, Andrew Christoffel Nissen, a souligné l'importance d'un agenda de prévention de la torture et d'échange d'expertises et des meilleures pratiques, faisant savoir que la Conférence de Marrakech contribuerait au partage d'expériences, notamment à travers la création d’un réseau africain, en coordination avec le CNDH du Maroc.



Et d’ajouter que de nouveaux mécanismes nationaux de prévention de la torture ont été mis en place au niveau du continent, émettant le vœu que cette conférence soit l'occasion d'une plus grande coordination entre les mécanismes de prévention de la torture et les conseils et commissions chargés des droits de l'Homme, afin de promouvoir leur intégration.