Amina Bouayach : L'art et la littérature essentiels pour la protection du droit

10/12/2021

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a insisté mercredi sur le rôle indéniable des différentes expressions artistiques et littéraires dans la protection et la promotion du droit.

"Les expressions de justice sont le reflet de l’enracinement des droits dans la vie quotidienne", a considéré Mme Bouayach en ouverture d’une cérémonie artistique tenue à distance en commémoration de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Cette célébration, qui rappelle les moments phares de consécration des droits humains dans toutes les langues et cultures de par le monde, met à l’honneur aujourd’hui l’impact qu’ont eu les arts et la littérature dans la transmission des valeurs de droit auprès de larges couches sociales, a-t-elle dit.

Mme Bouayach a, d’autre part, évoqué "la richesse créative de la culture marocaine", dont les différents composantes (arabo-islamique, amazigh, hassani) et affluents (africain, andalous, hébraïque et méditerranéen) sont représentés dans cette cérémonie.

Cette diversité “constitue la pierre angulaire pour mesurer les avancées réalisées sur la voie de l’égalité des chances, qui peut assurer la prospérité de chacune des composantes de la culture marocaine”, a relevé la présidente du CNDH.

Outre les hommages rendus à des membres du CNDH, la cérémonie commémorative du 73ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme a comporté la présentation de chansons, de lectures de poésie et de chorégraphies produites par des écoliers sur la thématique des droits humains.



Bouil lon Vernissage

Musique



La Fondation Dr. Abderrahmane Fennich lance, lundi prochain, son projet national "La Musique s'installe à l'hôpital" au CHU Ibn Sina de Rabat.

A cette occasion, la fondation a produit une chanson à caractère humanitaire, "Naghma wa Basma", qui a réuni plusieurs artistes de renom notamment Latifa Raafat et Bachir Abdou.



Exposition

L'artiste Najia Mehadji a tenu mardi dernier le vernissage de son exposition "Ligne de vie", qui se poursuit jusqu'au 8 janvier 2022, à la galerie d'art L'Atelier 21 (Casablanca) .

Née à Paris en 1950, Najia Mehadji est diplômée de l’Université Paris 1 Sorbonne, où elle a soutenu en 1973 son mémoire sur Paul Cézanne, et de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Ses œuvres font partie de nombreuses collections dont l’Institut du monde arabe (France), le Fonds national d’art contemporain de Paris (France), le Musée d’Art Moderne et Contemporain du Centre Georges-Pompidou (France) et le Musée des Beaux-Arts d’Amman (Jordanie).



Décès

La cinéaste Lina Wertmüller, reine de la comédie italienne et première réalisatrice à être nommée aux Oscars, est décédée à 93 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

"L'Italie pleure la disparition de Lina Wertmüller, une réalisatrice qui avec sa classe et son style inimitable a laissé une marque pérenne dans notre cinématographie et au niveau mondial", a souligné le ministre de la Culture, Dario Franceschini, dans un communiqué.

Cette femme au caractère bien trempé et à l'humour ravageur, qui débuta comme assistante de Fellini pour son film "8 1/2" , demeure, avec Liliana Cavani, l'une des rares femmes à s'être imposée dans le cinéma italien des années 1960-70.

C'est le film "Mimi métallo blessé dans son honneur" (1972), une satire ciblant la mafia et les moeurs siciliennes, qui la fait connaître au public international.