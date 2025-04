Amin Benali, directeur technique d'Orange Maroc : Le Maroc se prépare activement au déploiement de la 5G

16/04/2025

Le Maroc dispose d’une bonne couverture mobile et se prépare activement au déploiement de la 5G, a affirmé, lundi à Rabat, le directeur technique d'Orange Maroc, Amin Benali.



"Nous avons atteint un niveau de connectivité mobile largement satisfaisant, l’enjeu maintenant est de se préparer à l’arrivée de la 5G", a souligné M. Benali qui animait un panel organisé dans le cadre de la 3e édition du GITEX Africa Morocco. Le Royaume, a-t-il enchaîné, bénéficie déjà d’une "couverture 4G dépassant les 95%" grâce à ses trois opérateurs, avec des programmes spécifiques pour les "zones blanches", dans un contexte où le très haut débit fixe connaît une forte demande.



Evoquant la mutualisation des infrastructures télécoms, M. Benali a rappelé que les trois opérateurs nationaux ont signé un accord pour mutualiser les actifs en matière d’infrastructures de fibre optique, avec à ce jour près de 3.000 sites en partage.

"L’objectif étant d’optimiser les investissements afin de produire plus de connectivité et parvenir à une large couverture pour l’ensemble des citoyens", a-t-il expliqué.



Dans ce sens, M. Benali a insisté sur l’importance du partage des infrastructures télécoms entre les opérateurs, estimant que "tous les programmes liés au développement de la connectivité qui vont suivre doivent prendre en considération l'importance du partage pour la réalisation de cette ambition".



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.



Porté par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec l’Agence du développement du digital (ADD), cet événement a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.