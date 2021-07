Amérique latine oubliée

20/07/2021

Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue le week-end dernier pour protester contre les pénuries de nourriture et de médicaments – la plus grande manifestation de dissidence observée dans le pays depuis des décennies. Et les Cubains ne sont pas seuls : à travers l'Amérique latine, les crises sociales, politiques et économiques s'intensifient, avec des conséquences désastreuses. L'Union européenne doit commencer à y prêter attention.



Dans toute la région, les économies s'affaiblissent progressivement et le populisme gagne du terrain depuis un certain temps. Mais la crise de Covid-19 a plongé l'Amérique latine dans sa pire récession économique depuis un siècle. En éviscérant la classe moyenne, la pandémie a accru les inégalités dans ce qui était déjà la région la plus inégale du monde. Aujourd'hui, un tiers des Latino-Américains vivent dans l'extrême pauvreté (1,90 $ par jour ou moins, selon la définition de la Banque mondiale).



Il peut sembler inapproprié, voire dédaigneux, de discuter de l'Amérique latine comme d'une entité unique, étant donné la grande diversité socio-économique de la région. Mais il y a un chevauchement considérable en termes de défis auxquels ses pays sont confrontés.



Du Chili et de l'Equateur au Venezuela et au Pérou, les populations sont aux prises avec leurs identités nationales. Au milieu de la corruption généralisée et de l'emprise de l'Etat, les Latino-Américains manquent de confiance dans leurs institutions – une tendance qui a contribué à l'effondrement des partis politiques traditionnels et à une vague de candidats populistes étrangers. Le recul démocratique et la désillusion sont monnaie courante.

Pour inverser ces tendances, la région a besoin de profonds changements structurels. Et il incombe à la communauté internationale – en particulier aux Etats-Unis et à l'UE – d'aider.



Pendant la guerre froide, l'Amérique latine était souvent considérée comme un pion sur l'échiquier géopolitique mondial. Dans une large mesure, cela reste le cas aujourd'hui, bien que ce soit maintenant la Chine, et non l'Union soviétique, qui rivalise avec les Etats-Unis pour l'influence. En fait, la Chine a travaillé dur ces dernières années pour réorienter le commerce de l'Amérique latine loin des États-Unis, et est désormais en passe de devenir le principal partenaire commercial de l'Amérique latine d'ici 2035.



Et pourtant, même si l'Amérique latine a été manipulée et utilisée par de grandes puissances, elle a également été un acteur mondial influent à part entière. Représentant près de la moitié des délégations à la Conférence de Bretton Woods en 1944, la région a joué un rôle important dans la mise en place des fondements de l'ordre mondial libéral.

Plus récemment, l'Amérique latine a joué un rôle moteur dans l'adoption d'accords internationaux historiques, du Programme de développement durable à l'horizon 2030 à l'Accord de Paris sur le climat. Et la région abrite de nombreuses économies qui, il y a quelques années à peine, étaient saluées pour leur vaste potentiel de croissance.



Entre l'héritage problématique de l'intervention étrangère en Amérique latine et le vaste potentiel économique et diplomatique de la région, les raisons impérieuses ne manquent pas pour lesquelles la communauté internationale, en particulier les riches démocraties occidentales, devrait l'aider à surmonter la cascade de défis auxquels elle est confrontée. Pourtant, cela ne s'est tout simplement pas produit – et la négligence occidentale est particulièrement flagrante dans le cas de l'UE.



La politique du bloc en Amérique latine a commencé essentiellement après coup. Ce n'est qu'après l'adhésion de l'Espagne et du Portugal en 1986 qu'une sorte de politique régionale ciblée a vu le jour. Mais, 35 ans plus tard, la politique reste embryonnaire. La Commission européenne proclame fièrement que l'UE est le partenaire de développement le plus important de l'Amérique latine. C'est une exagération importante.



Considérez le sort de l'accord de libre-échange de l'UE avec le bloc Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). L'accord, signé en 2019 dans le cadre d'un accord d'association plus large entre les deux régions, a suscité de grands espoirs . Plus de 90% des barrières tarifaires devaient être réduites au cours d'une décennie.



Hélas, l'accord n'a jamais été ratifié. Au lieu de cela, il a été suspendu en raison de préoccupations environnementales - en particulier, la destruction de l'Amazonie au Brésil. La politique commerciale de l'UE respecte désormais des normes environnementales et du travail strictes. Ceci, associé à la nouvelle stratégie du bloc pour financer la transition vers une économie durable, signifie que le pacte est peu susceptible d'aller de l'avant sans de nouvelles dispositions et conditionnalités.



Bien sûr, il y a de bonnes raisons à cela : une saine gestion des ressources naturelles est essentielle à la prospérité à long terme. Néanmoins, l'Europe ne peut pas se permettre d'ignorer l'importance stratégique de l'Amérique latine, ou de tenir pour acquis l'intérêt du Mercosur pour l'accord, qui a pris 20 ans à négocier, surtout compte tenu des efforts de la Chine pour consolider sa présence dans la région. Après tout, les préoccupations environnementales ne vont pas arrêter la Chine.



Les conclusions les plus récentes du Conseil de l'UE reflètent la reconnaissance par l'Europe de la nécessité de renforcer son engagement mondial. «Une Europe globalement connectée», comme l'appelle le document, «invite» la Commission et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell , à «identifier et mettre en œuvre un ensemble de projets et d'actions à fort impact et visibles à l'échelle mondiale». Mais alors que plusieurs pays asiatiques sont mis en évidence, l'Amérique latine est une note de bas de page.



Les conclusions ne font pas non plus mention de la Chine. Mais ce n'est pas un cas de négligence : contrer la Chine est la principale motivation derrière les recommandations du document. Il en va de même de la stratégie de l'UE pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, qui évite également toute mention explicite de la Chine.



L'UE sait bien que lorsqu'il s'agit d'étendre son influence au sein d'un pays ou d'une région, la Chine joue le jeu de longue haleine. Mais la Chine est également apte à identifier les opportunités de progrès rapides, et l'escalade des crises en Amérique latine représente une crise en or. La région a besoin d'aide quelque part. Si l'UE n'agit pas rapidement pour le fournir, la Chine le fera.



Par Ana Palacio

Ancienne ministre des Affaires étrangères d'Espagne, ancienne vice-présidente principale et conseillère générale du Groupe de la Banque mondiale