Américains détenus en Afghanistan : Rubio menace de mettre à prix la tête des dirigeants talibans

26/01/2025

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a menacé samedi de mettre les têtes des dirigeants du gouvernement taliban d'Afghanistan à prix, en protestation aux Américains toujours détenus dans le pays, qui pourraient être plus nombreux que ce qui était rapporté auparavant.



Cette menace, qui représente un changement de ton marqué, intervient quelques jours après un échange de prisonniers entre Kaboul et Washington à la toute fin du mandat du président Joe Biden.



Le chef de la diplomatie américaine qui vient d'entrer en fonction s'est exprimé sur le réseau social X, adoptant un style très direct, proche de celui de son président Donald Trump.



"Je viens d'apprendre que les talibans détiennent plus d'otages américains que ce qui a été rapporté", a écrit Marco Rubio. "Si c'est vrai, nous devrons immédiatement placer une TRES GROSSE prime sur leurs principaux dirigeants, peut-être même plus importante que celle que nous avions sur Ben Laden", a-t-il ajouté.



Les Etats-Unis avaient offert une récompense de 25 millions de dollars pour la capture ou l'assassinat du chef d'Al-Qaïda peu après les attentats du 11 septembre 2001, qui avait ensuite été portée à 50 millions de dollars par le Congrès américain.



Oussama Ben Laden a été tué en 2011 dans un raid des forces américaines au Pakistan et la récompense promise n'a pas été réclamée, selon les informations disponibles.



Marco Rubio n'a pas donné de précisions sur les Américains qui seraient détenus, mais ses propos font écho à des informations circulant sur plusieurs Américains encore portés disparus dans le pays sans être réclamés officiellement par Washington.



Le gouvernement taliban a annoncé cette semaine avoir libéré Ryan Corbett, qui était détenu depuis 2022, et William McKenty, à propos duquel peu d'informations ont été diffusées.



Les Etats-Unis ont livré en échange Khan Mohammed, qui avait été arrêté en 2006, condamné pour "narcoterrorisme", et qui servait une peine de prison à vie en Californie.

Il a été reconnu coupable de trafic d'héroïne et d'opium vers les États-Unis et a été accusé de chercher à acquérir des roquettes pour tuer des soldats américains en Afghanistan.



Donald Trump est connu pour proférer souvent des menaces dans ses discours et sur les réseaux sociaux. Mais il s'est aussi montré très critique des interventions militaires américaines à l'étranger et, dans son deuxième discours d'investiture, a déclaré qu'il aspirait à être un "artisan de la paix".



Au cours de son premier mandat, l'administration Trump avait brisé un tabou en négociant directement avec les talibans un accord visant à retirer les troupes américaines d'Afghanistan et à mettre fin à la plus longue guerre dans laquelle les États-Unis ont été engagés.



Le gouvernement afghan soutenu par les Occidentaux s'est rapidement effondré et les talibans ont repris le pouvoir en août 2021, juste après le départ des troupes américaines et alors que Joe Biden avait succédé à Donald Trump à la Maison Blanche.



Le chaos lors de la prise de Kaboul et le retrait précipité des troupes américaines ont suscité de vives critiques à l'égard de M. Biden, en particulier sur la mort de 13 soldats américains et de nombreux Afghans dans un attentat-suicide à l'aéroport de la ville.



L'administration Biden a entretenu des contacts de bas niveau avec des représentants du gouvernement taliban, sans progrès notables, et avait autorisé l'envoi d'aide humanitaire.

Marco Rubio a annoncé vendredi le gel de toute l'aide étrangère des Etats-Unis, à l'exception de celle fournie à l'Egypte et Israël.



Aucun pays n'a reconnu officiellement le gouvernement taliban qui a imposé des restrictions considérables aux mouvements et à l'éducation des femmes et des filles.

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé jeudi qu'elle allait demander des mandats d'arrêt contre de hauts dirigeants talibans pour la persécution des femmes, un crime contre l'humanité.