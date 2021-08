Aménagement à Marrakech d’ un chapiteau dédié à la prise en charge des cas Covid

08/08/2021

Les travaux d’aménagement d’un chapiteau supplémentaire dédié à la prise en charge des cas de la Covid-19 ont été lancés samedi, à Marrakech, avec comme objectif d’alléger la pression sur les établissements hospitaliers de la cité ocre.



Ainsi, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a donné le coup d’envoi des travaux d'aménagement de ce chapiteau étendu sur 1.600 m2, dont la capacité s’élève à 200 lits dotés de tous les équipements sanitaires nécessaires à la prise en charge des cas critiques de la Covid-19.



L’aménagement de ce chapiteau s’inscrit dans le cadre des efforts constants visant à faire face à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau national en général et au niveau de la région Marrakech-Safi en particulier.



Cette situation épidémiologique se caractérise par la recrudescence des cas de la Covid-19, ce qui entraîne une pression supplémentaire sur le système de santé.

Ce chapiteau vient s’ajouter à un autre aménagé au sein de l’hôpital Ibn Tofail relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech lui aussi dédié à la prise en charge des cas critiques du nouveau coronavirus.



Par ailleurs, la wilaya de la région Marrakech-Safi a appelé les habitants de la préfecture de Marrakech au respect strict des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire et à l’adhésion aux mesures préventives décrétées par les autorités publiques avec patriotisme et responsabilité.