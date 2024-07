Amélioration éphémère du moral des ménages au deuxième trimestre

La plupart des ménages considèrent cependant que le niveau de vie va se dégrader au cours des 12 prochains mois, selon le HCP

16/07/2024

Le moral des ménages s’est légèrement amélioré au deuxième trimestre de 2024, selon les résultats de l’enquête permanente de conjoncture menée par le Haut-commissariat au plan (HCP).



Les données recueillies montrent que l’indice de confiance des ménages (ICM) a enregistré une relative amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent qu’au même trimestre de l’année 2023, a indiqué l’organisme public dans une note d’information qu’il vient de publier.



En effet, « l’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 46,1 points, au lieu de 45,3 points enregistrés le trimestre précédent et 45,4 points le même trimestre de l’année précédente », a constaté le Haut-commissariat.



Il n'y a cependant pas de quoi pavoiser. En effet, malgré le sentiment d’une relative amélioration de leur niveau de vie, « 82,6% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 13% un maintien au même niveau et 4,4% une amélioration », selon le HCP.



En conséquence, le solde d’opinion relatif à l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif à moins 78,2 points, contre moins 78,1 points au trimestre précédent et moins 84,6 points au même trimestre de l’année passée.



Aussi, 55,1% des ménages déclarent s’attendre à une dégradation de leur niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 35,9% à un maintien au même niveau et 9% à une amélioration.



Ainsi, « le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif à moins 46,1 points contre moins 47,3 points un trimestre auparavant et moins 43,7 points un an auparavant », a fait remarquer l’institution.



La peur du chômage continue de peser sur le moral



Ils sont aussi nombreux (82,8% contre 6,6% des ménages) à s’attendre à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, rapporte le HCP.



D’après l’institution, le solde d’opinion s’établit ainsi à moins 76,2 points enregistrant une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent qu’au même trimestre de l’année précédente où il était à moins 77,5 points et à moins 80,4 points respectivement.



Les résultats de l’enquête montrent par ailleurs que 78,9% contre 9,5% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables, le solde d’opinion de cet indicateur restant ainsi négatif à moins 69,4 points contre moins 72,9 points un trimestre auparavant et moins 68,9 points un an auparavant.



La note du HCP rapporte aussi que 55,8% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 42,1% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,1% affirment épargner une partie de leur revenu.



Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages enregistre ainsi une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente.



En ce qui concerne l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 56,5% contre 3,3% des ménages estiment qu’elle s’est dégradée, le solde d’opinion restant négatif, à moins 53,2 points et moins 57,3 points une année auparavant.



Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 16,7% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière, 52,7% à un maintien au même niveau et 30,6% à une dégradation.



Conséquence, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 13,9 points contre moins 13,4 points au trimestre précédent et moins 6,1 points au même trimestre de l’année précédente », a conclu le Haut-commissariat.



Alain Bouithy