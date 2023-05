Amber Heard a quitté Hollywood pour s’installer en Europe

13/05/2023

C’était il y a plus d’un an déjà. En avril 2022, le procès pour diffamation qui opposait Johnny Depp et Amber Heard commençait. Durant de nombreuses semaines, les révélations se sont succédé sous l'œil très attentif des médias du monde entier. Finalement, le 1er juin le verdict tombait. L’actrice a été condamnée à verser 10 millions de dollars à la star de «Pirates des Caraïbes».



Après avoir fait appel suite à cette décision, les deux ex ont finalement trouvé fin décembre un accord entre eux pour éviter un nouveau procès. Depuis, Amber Heard se fait très discrète. En octobre dernier, elle avait été photographiée avec sa fille lors de vacances à Palma de Majorque, en Espagne. Quelques mois plus tard, il semblerait que la star ait décidé de quitter sa vie hollywoodienne pour commencer un nouveau chapitre dans ce pays.



Comme le rapporte «The Daily Mail», Amber Heard vit depuis quelques mois maintenant à Madrid, en Espagne : «Je peux révéler qu'Amber Heard a quitté Hollywood et s'est discrètement installée en Espagne avec sa petite fille Oonagh », révèle la journaliste Alison Boshoff, dans un article publié récemment.



Une source proche de l’actrice affirme d’ailleurs que cette dernière ne souhaite pas reprendre sa carrière pour le moment : «Elle est bilingue en espagnol et est heureuse là-bas, élevant sa fille loin de tout le bruit. Je ne pense pas qu'elle soit pressée de retourner au travail ou à Hollywood, mais elle reviendra probablement quand le moment sera venu, pour le bon projet.»



L’année dernière, Amber Heard avait notamment vendu sa maison à Yucca Valley pour une somme considérable. Si un an après le procès, l’actrice mise sur la discrétion, Johnny Depp sera quant à lui sous le feu des projecteurs dans quelques jours lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes. En effet, à l’affiche de «Jeanne du Barry», le film ouvrira cette 76e édition.