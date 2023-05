Amanda Lear révèle combien lui a rapporté la pub Chanel qui a utilisé sa chanson Follow Me

13/05/2023

Il y a 45 ans, la chanson Follow Me d'Amanda Lear devenait un tube planétaire, et reste à ce jour l'un des plus gros succès de la chanteuse et comédienne française. Tout au long de sa carrière très prolifique, Amanda Lear a brillé dans plusieurs domaines, de la musique à la télévision en passant par le mannequinat.



Celle qui a toujours entretenu un certain mystère sur son âge n'a jamais eu sa langue dans sa poche, en témoignent notamment ses propos à la sortie de Dali Land, le film de Mary Harron, sur la vie de Salvador Dali, qui a longtemps fait d'Amanda Lear sa muse.



Dans les colonnes du Parisien, la star s'est confiée sur la manière dont Chanel l'avait approchée pour obtenir son accord. "J’ai été très surprise. L’an dernier, via mon agent, ils m’ont dit qu’ils voulaient acheter les droits d’exclusivité de la chanson pour 25 ans… Vu mon âge (83 ans), j’ai préféré négocier sur trois ans. Et maintenant, la pub passe 50 fois par jour dans le monde entier…", a-t-elle expliqué. Et alors que le journaliste l'interrogeait sur la somme qu'elle avait touchée grâce à cette publicité, Amanda Lear a d'abord joué les mystérieuses : "Vous savez, la maison de disques en prend la moitié. Après, il faut partager avec le compositeur. À la fin, s’il reste 5.000 ou 6.000 euros…". Avant d'ajouter, face aux doutes du journaliste : "Bon, avec quelques zéros en plus (rires)… Je ne veux pas parler d’argent mais c’est plutôt tout bénef…". Un très joli pactole, donc !