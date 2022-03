Amal Clooney parle de George Clooney

25/03/2022

Après huit ans de mariage et des jumeaux, Amal Clooney et son époux George semblent toujours aussi amoureux. «Tout mon travail consiste vraiment à leur apprendre des choses terribles. J’adore apprendre à mes enfants à faire des choses qui choquent leur mère», confiait George Clooney dans une interview pour «USA Today» l’année dernière.



Pourtant, il semblerait qu’Amal Clooney le voie comme un père et un mari idéal. L’avocate libano-britannique a couvert son époux de compliments lors d’une interview donnée au magazine «Time», il ya quelques jours. «J'ai trouvé en mon époux un partenaire qui est incroyablement inspirant et me soutient, et notre maison est remplie d'amour et de rires», a-t-elle déclaré.



Plus conquise que jamais, Amal Clooney ajoute : «Mon mariage est une joie qui va au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me sens si chanceuse d'avoir trouvé le grand amour de ma vie, et d'être mère - c'est en cela que je trouve mon équilibre. »



En effet, le comédien qui clamait haut et fort qu’il ne se marierait jamais, a épousé l’activiste en 2014 à Venise. Un mariage grandiose survenu un an après leur rencontre en 2013 au lac de Côme, lors d’un dîner entre amis. George Clooney avait déclaré que celle-ci l’avait «fasciné toute la nuit». Il avait livré à la version américaine du magazine «Vogue» : «Je trouvais sa vie incroyablement excitante – les clients qu’elle prenait, le travail surhumain qu’elle faisait. J’ai été subjugué dès la première fois que je l’ai vue».



Depuis, l’ancien bourreau des cœurs est l’heureux père d’alexander et Ella, qui fêteront leur cinquième anniversaire en juin prochain.