Aluminium du Maroc augmente son résultat net à 28,08 MDH à fin septembre

30/11/2023

Le résultat net de la société Aluminium du Maroc a grimpé à 28,08 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2023, un déficit de 9,24 MDH durant la même période un an auparavant.



"La société a pris des dispositifs pour la maîtrise du résultat financier, en particulier les risques de change", indique un communiqué d'Aluminium du Maroc.

S'agissant du chiffre d'affaires (CA) cumulé il s'est élevé à 788,07 MDH à fin septembre 2023, en baisse de 19% par rapport à la même période de l'année précédente.



Cette évolution trouve son origine principalement dans les effets conjugués du recul général des prix de vente, découlant de la baisse des cours de la matière première (LME) en 2023, par rapport à 2022, et d'une contraction de la demande.



Les engagements d'investissement se sont établis à 4,48 MDH. La société prévoit, pour 2023, des investissements de mise à niveau de son outil de production, d'aménagement des sites de distribution, de modernisation de son système d'information et d'équipements orientés en faveur de la réduction de son empreinte carbone, pour une enveloppe prévisionnelle de 25 MDH.



Pour ce qui est de l'endettement, il s'est établi à 469,18 MDH à fin septembre 2023, en repli de 17,9% par rapport à 2022, grâce à l'amélioration du BFR (besoin en fonds de roulement) de la société, via la réduction des stocks de matières premières.