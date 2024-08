Allianz Maroc révolutionne le service aux assurés entreprise avec des nouveautés inédites

02/08/2024

Allianz Maroc annonce une révolution dans le service aux assurés entreprise en dévoilant des nouveautés inédites.



"À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, célébrée par le groupe Allianz, partenaire mondial d’assurances des mouvements olympique et paralympique, Allianz Maroc a convié ses courtiers partenaires pour présenter les nouveautés développées en vue d’accompagner les assurés entreprise", indique la Compagnie dans un communiqué.



Ayant pour vision d’être le référent incontesté en matière de qualité de service, la Compagnie a érigé la revue des parcours clients dédiés à l’élément humain comme priorité absolue en 2024, poursuit la même source. Allianz Maroc a mené un projet multi dimensionnel portant sur la refonte de l’ensemble des processus du parcours d’assurance santé avec une plateforme médicale opérationnelle 24H/7J.



"Nous avons disrupté les standards du marché en termes d’indemnisation et de gestion de l’assurance santé. Différenciation et innovation sont au cœur de notre stratégie. Nous nous engageons à assurer une disponibilité optimale de nos équipes, une présence continue et une communication transparente grâce aux canaux d’interaction digitaux", déclare l'administrateur directeur général d’Allianz Maroc, Abderrahim Dbich, cité par le communiqué.



La solution lancée couvre l’ensemble de l’écosystème, de l’adhérent à l’entreprise assurée, en passant par l’intermédiaire, les établissements de soins, les professionnels de santé opérant sur le service Tiers Payant, la plateforme médicale et la Compagnie. En plus de la digitalisation des interactions nécessaires dans le parcours, cette solution permet d’assurer des délais de traitement et de règlement de 72 heures pour les cas ambulatoires simples et de garantir la validation des prises en charge hospitalières ou l’octroi d’un accord préalable - soumis via les portails dédiés - dans un délai d’une heure maximum.



Aussi, la Compagnie s’est-elle donnée pour objectif de faciliter les démarches des adhérents, depuis le bulletin d’adhésion 100% digitalisé jusqu’à la mise à jour des données bancaires et de la situation matrimoniale/familiale, avec un accès en temps réel permettant un suivi transparent des remboursements. "Au-delà de ces engagements, nous offrons à nos intermédiaires un portail centralisant toutes les interactions avec la Compagnie ainsi qu’avec leurs clients, permettant un pilotage exhaustif de leur portefeuille et intégrant une dimension de conseil technique", insiste le directeur général d’Allianz Maroc.



En outre, Allianz Maroc a intégré au niveau de son offre Accident de Travail une solution d’assistance offerte à l’ensemble des entreprises assurées. Cette solution donne un accès à une plateforme médicale 24H/7J, assurant une intervention médicale sur site chez les employeurs assurés le cas échéant. "Selon le cas, la victime bénéficie des premiers soins in situ et d’un transport médicalisé en deux temps si nécessaire avec un accès garanti aux établissements de soin", explique M. Dbich.



Ce dispositif apporte une assistance médicale aux victimes au moment où ils en ont le plus besoin, simplifie les démarches nécessaires pour les accompagner et décharge l’employeur de la gestion de la situation de crise suivant la survenance d’un accident. Par ailleurs, le dispositif en place repose sur une solution digitalisée intégrant l’ensemble des parties prenantes, à savoir l’intermédiaire, la plateforme médicale, l’assistance, la Compagnie et bientôt l’entreprise assurée. Ladite solution permet notamment à l’intermédiaire de télécharger une prise en charge dématérialisée et le formulaire de déclaration réglementaire ainsi que d’assurer un suivi en temps réel de l’évolution du traitement d’un dossier et d’interagir directement avec tous les intervenants. Les médecins conseil sont également connectés à la plateforme et prennent le relais dès l’admission de la victime au niveau de l’établissement de soins.



Depuis 2023, Allianz Maroc continue de capitaliser sur Allianz 7dak, un service innovant pour la gestion du parcours d’indemnisation des accidents auto matériels.



Ce parcours assure une intervention des experts via des unités mobiles 24H/7J sur le lieu de l’accident pour l’aide à l’établissement du constat et l’expertise du véhicule, permettant de réduire en moyenne de 4 jours le délai d’intervention des experts, à seulement 30 minutes en moyenne dans 95% des cas. Ce service est assuré grâce à une plateforme opérationnelle 24H/7J et une solution digitale intégrale, relève le communiqué, notant que la Compagnie offre désormais à ses clients flotte automobile la possibilité d’accéder à cette solution digitale.



"Le but étant de leur permettre de suivre leur portefeuille sinistre et d’interagir avec leurs intermédiaires ainsi qu’avec la Compagnie, renforçant de ce fait la transparence vis-à-vis de nos clients", fait savoir M. Dbich qui insiste sur l’importance de l’accompagnement de la formation de l’ensemble des parties prenantes pour réussir à tirer pleinement profit de ces évolutions.



Acteur engagé envers son écosystème, Allianz Maroc démontre une fois de plus qu’elle place ses assurés et ses partenaires au centre de ses priorités en déployant des solutions favorisant la transparence dans le traitement, tout en veillant à transformer les parcours des assurés pour une efficience renforcée.