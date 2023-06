Allez les Rouges ! Le bonheur n’est plus qu’à 90 minutes

Yahya Jabrane Nous avons une culture d'équipe, c'est comme ça que nous sommes arrivés en finale

11/06/2023

Le Wydad croisera le fer, ce dimanche à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, avec son homologue égyptien d’Al Ahly pour le compte de la finale retour de la Ligue africaine des clubs champions.



Un ultime acte qui se présente avec une seule option pour le WAC : Gagner en vue de remonter le retard du match aller, défaite par 2 à 1. Cela reste jouable, mais il faut cravacher dur pour atteindre cet objectif. A cet effet, le contingent wydadi retenu par le coach Sven Van Den Broeck se trouve depuis jeudi dernier au Complexe Mohammed VI de football pour préparer cette confrontation qui se jouera sur de petits détails. Certes, le Wydad aura l’avantage du terrain et le soutien de son grand public, mais face à ce gros morceau du football continental, dix fois vainqueur de l’épreuve, il faudrait être au meilleur de sa forme et jouer à fond ses chances.



Le WAC, triple lauréat de la C1, dont deux aux dépens de ce même Ahly, dispose de tous les atouts pour dépasser ce cap, à condition de saisir à bon escient les quelques opportunités qui vont se présenter, tout en veillant au grain, en ne laissant aucun espace au trio d’attaque cairote composé de Tau, Chehat et Kahraba. Bref, le mot d’ordre doit être qu’aucun flottement défensif, comme ce fut, hélas, le cas lors du match aller, n’est permis afin de prendre l’ascendant et pousser l’adversaire à commettre la faute susceptible d’apporter le but salvateur.



En tout cas, le moral est au beau fixe et le groupe, au complet, excepté l’absence de Yahya Attiat-Allah, se dit décidé à réussir pleinement cette dernière sortie continentale et à ajouter une quatrième ligne africaine au palmarès du club. Dans une interview accordée à CAF TV, Yahya Jabrane, se veut confiant, affirmant qu’"en tant que capitaine de l'équipe, je me considère chanceux et fier de participer à une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions. C'est un exploit important pour moi, et j'espère que nous pourrons apporter du bonheur à nos fans à la fin des 90 minutes. " Et d’ajouter que "chaque finale est unique, et cette saison, ils (Al Ahly) ont une équipe très forte avec plus d'expérience que nous. Cependant, nous serons préparés pour le match, et j'espère que nous pourrons à nouveau remporter la victoire contre eux".



Yahya Jabrane a mis en exergue l’expérience et l’esprit d’équipe ayant permis aux Rouge et Blanc d’atteindre le stade final de la C1. "Notre parcours a été plus ardu par rapport à la saison dernière. Le football africain a connu une progression significative. Il y a eu des matches où nous aurions pu être vaincus, mais notre expérience nous a aidés. Nous avons une culture d'équipe qui nous a appris à trouver des moyens de gagner et c'est comme ça que nous sommes arrivés en finale", a-t-il souligné.



Tout le public wydadi espère un remake des éditions 2017 et 2022 au terme de cette finale 2023 dont la tâche de l’arbitrage a été confiée par la CAF à l’Ethiopien Bamlak Tessema, un referee craint par les deux protagonistes.



Mohamed Bouarab