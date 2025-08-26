Allemagne : Recul du PIB de 0,3% au 2T 2025, une contraction plus accentuée que prévu

26/08/2025

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a accusé, au 2ème trimestre 2025, un recul de 0,3% comparé au niveau enregistré durant le trimestre précédent, selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), qui tablait, en juillet dernier, sur une baisse moins accentuée (-0,1%).



Destatis, qui fait état d’"une détérioration de la situation économique globale durant le 2ème trimestre de l’année", explique cette contreperformance de l’économie allemande essentiellement par le comportement de la production des secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction, qui a enregistré des résultats moins bons que prévu.



L'accalmie aura ainsi été de courte durée pour la première puissance économique de l’Europe, dont l'activité avait connu un rebond de 0,3% au premier trimestre, également légèrement revu à la baisse par Destatis, qui vient de publier ses derniers chiffres de la croissance économique de l’Allemagne, rapporte la MAP.



Il en ressort également que la consommation privée pour le 2ème trimestre 2025 a été révisée à la baisse en raison du comportement du secteur des services et particulièrement l’industrie hôtelière.



Durant le 2ème trimestre 2025, le commerce extérieur n'a pas non plus donné d'impulsion positive à l’économie allemande. Les exportations ont diminué de 0,1%, au moment où les importations ont progressé de 1,6%, ce qui reflète une demande intérieure plus forte que prévu.



Dans l’ensemble, la valeur ajoutée totale de l’économie allemande a diminué de 0,2%, note Destatis, relevant que la plus forte baisse a été observée dans le secteur de la construction (-3,7%), suivi par le secteur manufacturier (-0,3%) et le commerce, le transport et l’hôtellerie (-0,6%).



En revanche, les secteurs des technologies de l’information et de la communication et des services aux entreprises ont chacun augmenté de 0,5%, tandis que les secteurs des services publics, de l’éducation et de la santé sont restés stables.



Si la tendance baissière de l’économie allemande se poursuit cette année, le pays se dirige vers une troisième année de récession économique consécutive, une première dans l’histoire d’après-guerre.