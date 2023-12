Allemagne : Leipzig s'impose contre Hoffenheim et met la pression sur le Bayern et Stuttgart

18/12/2023

Le RB Leipzig s'est imposé sur sa pelouse contre Hoffenheim samedi soir et en profite pour mettre la pression sur le Bayern et Stuttgart, qui s'affrontent dimanche à Munich (19h30) pour le sommet de la 15e journée du championnat d'Allemagne.



Pour la dernière rencontre d'Emil Forsberg à domicile avant un départ pour les New York Red Bulls en MLS, Leipzig a construit sa victoire dans les 20 dernières minutes, sous l'impulsion du Suédois, entré en jeu à la 65e minute.



Leipzig a ouvert le score par Lukas Klostermann (34e) et après l'égalisation de Hoffenheim par Ozan Kabak (42e), Emil Forbserg a redonné l'avantage à son équipe à la 70e minute, avant que le défenseur français Mohamed Simakan n'offre une fin de rencontre moins stressante pour les supporters de Leipzig (74e).

Grâce à ce succès, les hommes de Marco Rose comptent 32 points, autant que le Bayern et un de plus que Stuttgart.



Les Munichois, outre le match de dimanche, affichent un autre match en retard samedi soir par rapport à Leipzig. Ils doivent affronter l'Union Berlin le 24 janvier, après le report de ce match de la 13e journée, il y a deux semaines à Munich à cause des chutes de neige.



Le Bayer Leverkusen, leader avec 36 points et dernière équipe encore invaincue en Bundesliga, reçoit l'Eintracht Francfort dans sa BayArena dimanche (17h30), pour conforter son fauteuil de leader en tête du championnat.